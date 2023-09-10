10.09.2023 08:00 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти: Бударки, Амбарне, Синьківка, Кислівка, Чернещина Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки. Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.