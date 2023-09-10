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10.09.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти: Бударки, Амбарне, Синьківка, Кислівка, Чернещина Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
 
В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки. Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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