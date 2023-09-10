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10.09.2023  08:25   Віталій Хінєвіч

На Харківщині ворог обстрілами пошкодив будівлі агропідприємства

Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільне населення міст і сіл Куп'янського та Ізюмського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Ізюмське Ізюмського району пошкоджено будівлі агропідприємства.
 
Через обстріл міста Куп’янськ, пошкоджено будинок, сталися пожежі.
 
У селі Велика Шапківка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу на відкритій території горіла трава.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік підірвався на міні «Пелюстка».
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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