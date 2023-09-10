На Харківщині ворог обстрілами пошкодив будівлі агропідприємства

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Гороскоп на 11 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно» – сьогодні оточуючі не оцінять нових проектів та ініціатив. Успіх принесе тверда позиція у переговорах та суперечках.

Прогноз погоди у Харкові на 10 вересня Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Опадів не передбачається.