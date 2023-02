11.02.2023 07:30 Рита Парфенова

11 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 11 лютого відзначається Всесвітній день хворого, покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими стикаються хворі.

Всесвітній день хворого було започатковано 13 травня 1992 року з ініціативи Папи Івана Павла II. У своєму спеціальному посланні, написаному з цього приводу, понтифік зазначив, що щорічне святкування Всесвітнього дня хворого має певну мету.



Цю мету Папа Римський визначив так: «дати відчути співробітникам численних медичних католицьких організацій, віруючим, усьому громадянському суспільству необхідність забезпечення кращого догляду за хворими та немічні, полегшення їхніх страждань».



Вперше Всесвітній день хворого відзначили 11 лютого 1993 року. Дата була обрана у зв'язку з тим, що католики всього світу споконвіку відзначають 11 лютого День хворого. Саме цього дня у французькому містечку Лурд багато століть тому сталося явлення Богоматері. Свята Діва, Лурдська Богоматір, зцілила страждаючих, ставши тим самим символом рятівниці хворих.



* * *



11 лютого щороку, починаючи з 2016 року, за рішенням ООН відзначається Міжнародний день жінок та дівчаток у науці (International Day of Women and Girls in Science).



Передісторія появи нового свята така. 20 грудня 2013 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Наука, техніка та інновації з метою розвитку», в якій визнавався рівний та повноцінний доступ жінок і дівчат будь-якого віку до досягнень та розвитку науки, техніки та інновацій як запорука забезпечення гендерної рівноправності у цій сфері.

Прикмети дня

11 лютого відзначається перенесення мощів святого Ігнатія Богоносця. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде хороша, то й осінь буде такою. Вважається, що з 3 по 11 лютого проходить сім морозних ранків, коли мороз особливо лютує. Наші пращури помітили, що погода в цей день була мінливою.

Згідно з народними повір'ями, 11 лютого не можна допускати негативних думок, брати участь у конфліктах, а також йти на невиправдані ризики.

Також цього дня

660 року до н. е. уродженець о. Кюсю Дзимму (пом. 585 до н. е.), який називав своєю праматір'ю богиню сонця Аматерасу, завоював країну Ямато і зайняв її престол. Цей день – 11 лютого 660 р. до н. е. – вважається датою заснування японської держави. Дзимму, який прийняв титул Сина Неба, заснував династію, що править у Японії і понині (з 1336 святкується як самурайське свято "Кігенсецу" – День заснування держави). Японська правляча династія не переривалася протягом півтори тисячі років.



1809 – американець Роберт Фултон запатентував конструкцію «Клермонта» – першого пароплава, який почав виконувати регулярні комерційні рейси, – і увійшов до історії як винахідник пароплава.



1847 – народився Томас Алва Едісон, американський винахідник. До винаходів Едісона можна віднести вдосконалений телефон Белла, лампу розжарювання, мегафон, електролічильник, патрон та цоколь, рекордер та багато іншого.



1868 – помер Жан Фуко, французький фізик, творець гіроскопа та маятника Фуко.



1917 – народився Сідні Шелдон, американський письменник та сценарист, класик детективного жанру («Зірвати маску», «Інтриганка», «Гнів ангелів»).



1922 – канадський вчений Фредерік Грант Бантінг оголосив про відкриття разом із колегами інсуліну – ліки для лікування діабету. Через рік йому було вручено Нобелівську премію.



1926 – народився Леслі Нільсен, американський комедійний актор («Голий пістолет»).



1929 – Ватикан став суверенною державою.



1934 – народилася Мері Куант, британський дизайнер, модельєр одягу, що вигадала міні-спідницю.



1936 – народився Берт Рейнольдс, американський актор («Поліцейський і бандит», «Півтора поліцейських», «Система Шарки»).



1945 – у Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція – вершинна дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії та СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та післявоєнного порядку.



1949 – Менору затвердили як герб Ізраїлю.



1953 – прем'єра мультфільму Уолта Діснея "Пітер Пен".



1962 – народилася Шеріл Кроу, американська виконавиця, гітаристка, бас-гітаристка та автор пісень, дев'ятиразова володарка премії Греммі.



1963 – у Києві розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статусу державної.



1963 – The Beatles в один прийом, за якихось 12 годин, записали весь матеріал для дебютного альбому Please Please Me.



1969 – народилася Дженніфер Еністон, американська актриса, зірка серіалу «Друзі».



1970 – Японія стала четвертою державою, яка запустила штучний супутник Землі.



1971 – у Москві, Вашингтоні та Лондоні було відкрито для підписання «Договір про заборону розміщення на дні морів та океанів та в його надрах ядерної зброї».



1979 – Ісламська революція в Ірані: після трьох діб вуличних боїв з лояльними тимчасовому уряду гвардійцями в Тегерані прихильники аятоли Хомейні беруть контроль над містом, Генштаб оголошує нейтралітет, перемога революції.



1989 – відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка (тепер – Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка).



1992 – народився Тейлор Лотнер, американський актор, який зіграв Джейкоба Блека в суперпопулярній сазі про вампірів «Сутінки».



2004 – Бен Хаммерслі у статті для The Guardian винайшов слово «подкастинг».



2010 – помер Олександр МакКвін, англійський дизайнер модного одягу. Командор ордена Британської імперії чотири рази визнавався найкращим британським модельєром року.



2011 – президент Єгипту з 1981 р. Хосні Мубарак пішов у відставку внаслідок революції.



2012 – померла Вітні Х'юстон, американська поп-, соул– та ритм-н-блюзова співачка, актриса, продюсер, колишня фотомодель.

Іменини відзначають:

Герасим, Гнат, Лаврентій, Лука, Роман, Юліан, Яків.