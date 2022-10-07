07.10.2022 07:30

7 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Кожної першої п'ятниці жовтня відзначається міжнародне свято посмішок.

Цим святом ми завдячуємо американському художнику Харві Беллу, який намалював усміхнену жовту пику для візитної картки однієї страхової компанії. Незабаром смайлик почав з'являтися на футболках, бейсболках, конвертах, листівках, сірникових коробках. Навіть поштове відомство США випустило марку із цим символом. А 1 жовтня 1999 року (який випав якраз на п'ятницю) з ініціативи самого художника вперше відсвяткували Всесвітній день посмішки.

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Із 2008 року 7 жовтня Міжнародна конфедерація профспілок організовує Всесвітній день дій за гідну працю. Це день для коли всі профспілки в світі виступають на захист гідної праці.



Цьогорічний День присвячений прагненню справедливої оплати праці для мільйонів працівників по всьому світу. Мінімальна заробітна плата в більшості країн є неадекватною, що призводить до того, що працівники продовжують втрачати свої позиції.



Пандемія COVID-19 та вторгнення рф в Україну мали драматичний вплив на постачання товарів. Шалена інфляція, спричинена надприбутками потужних корпорацій, які контролюють енергетику, транспорт, продовольство та інші життєво важливі товари, призводить до того, що все більше працівників та їхніх родин опиняються за межею бідності.



Це відбувається на тлі десятирічного зниження частки добробуту, що припадає на працюючих людей, оскільки придушення профспілкової діяльності, зокрема колективних переговорів, веде до того, що працівники вже отримують менше, ніж їм належить.

Також цього дня

У 1885 народився Нільс Бор, датський фізик, лауреат нобелівської премії з фізики 1922 року. Він працював разом із Резерфордом, створив першу квантову теорію атома і потім взяв найактивнішу участь у розробці основ квантової механіки. Поряд з цим Бор зробив великий внесок у теорію атомного ядра та атомних реакцій. Коли Данію окупували фашисти, фізика Нільса Бора вивезли із країни рибалки. Він не ризикнув взяти з собою медаль нобелівського лауреата і розчинив її в царській горілці, а сулія з розчином сховав у лабораторії. Після війни, повернувшись до Данії, Бор хімічним шляхом виділив золото з розчину і замовив таку ж медаль, яку йому вручили в 1922 році.



1920 – бум емансипації досяг певних результатів: перші сто жінок прийнято до Оксфордського університету.



1937 – літак ХАІ-1, створений харківськими конструкторами, здійснив наддальний для 30-х років переліт маршрутом Москва-Ташкент, пролетівши 3 000 кілометрів за 11 годин.



1944 – США, СРСР, Британія та Китай домовилися про заміну Ліги Націй Організацією Об'єднаних Націй.



1959 – автоматична міжпланетна станція «Місяць-3» уперше у світі сфотографувала зворотний бік Місяця та передала його зображення на Землю.



1967 – народилася Тоні Брекстон, американська ритм-енд-блюз, піп та соул співачка, автор пісень та актриса. Відома такими хітами, як "Un-Break My Heart", "Breathe Again", "You're Makin' Me High", "He Wasn't Man Enough".



1968 – народився Том Йорк, англійський рок-музикант, вокаліст та гітарист гурту Radiohead.



1969 – народився Лірой Торнхілл, британський електронний музикант. У минулому – танцюрист та клавішник (на живих виступах) британського гурту The Prodigy.



1982 – у Нью-Йорку пройшла прем'єра мюзиклу «Кішки». У вересні 2000 року відбулося його останнє – 7485-е – вистава на Бродвеї.



1991 – Верховна Рада України затвердила Статут Національного банку України. Ця дата вважається Днем народження НБУ.



1999 – виявлено перший у світі комп'ютерний вірус, що впроваджується на найвищий рівень безпеки Windows NT – область системних драйверів. Ця особливість робить вірус важкодоступним для лікування пам'яті багатьма антивірусними програмами.



2000 – у Бостоні присуджено альтернативну Нобелівську премію. Як написано у статуті організації, що її видає, «за відкриття, які неможливо чи не потрібно перевіряти». «Ми хочемо показати, що наука не повинна бути нудною», – вважають науковці, які входять до організації.



Іменини відзначають: Андрій, Василь, Віталій, Владислав, Галактіон, Давид, Павло, Сергій, Спіридон, Степан, Фекла.