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07.10.2022  08:05   Рита Парфенова

Харків на ранок 7 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 6 на 7 жовтня сталося п’ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 7 жовтня.

Дві пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Куп‘янському, дві - у Чугуївському та одна - в Ізюмському районах області. Горіли господарчі споруди, гаражі, виробниче та складське приміщення.

Близько 18:30 внаслідок обстрілу загорілася виробнича будівля у м. Куп'янську. Площа пожежі склала 900 кв.м. На місці події працювали 2 оперативних підрозділи ДСНС. О 20:20 пожежу ліквідували.

Пожежа в Куп’янську 6 жовтня

За добу з 6 по 7 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:
12 – на ліквідацію пожеж, із них, пов’язаних з веденням бойових дій - 5;
3 – на аварійно-рятувальні роботи;
15– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
1 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1004 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс, агрессия россии
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