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07.10.2022  08:27   Рита Парфенова

Ворог завдав ударів по населених пунктах Харківщини (відео)

Від ворожого вогню постраждали об’єкти та цивільне населення Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що удари по Харкову зроблено виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міста.

Також противник здійснював обстріли з танків, мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Зарубівка, Вовчанськ, Гатище.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 23 удари. Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 БпЛА ворога. Серед них - 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 та 1 Mohajer-6.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 позицій ППО, 2 засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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