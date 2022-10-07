07.10.2022 08:56 Рита Парфенова

На деокупованих територіях Харківської області підрозділи ДСНС розбирають завали

Зведений загон ДСНС продовжує роботи по забезпеченню нормальних умов життя населення на деокупованих територіях Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Протягом доби з 6 по 7 жовтня у місті Ізюм рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки розбирали зруйновані будівельні конструкції, зокрема багатоповерхівок, що підлягають відновленню. Виконували роботи по забезпеченню електроенергією роботу водяної свердловини, доставляли гуманітарну допомогу людям, облаштували під’їзди до переправи, розчищали під’їзні дороги до переправи від дерев та чагарників.





У Балаклії проведено земляні роботи по облаштуванню траншеї поблизу мосту через річку с. Сіверський Донець, розібрано аварійні елементи п’ятиповерхової будівлі.



З метою забезпечення людей питною та технічною водою рятувальники з міст Куп'янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 33 т води, у т.ч. 10 т питної.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 6 на 7 жовтня сталося п’ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами.