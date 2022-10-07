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07.10.2022  09:17   Рита Парфенова

Вісім людей постраждали на Харківщині від дій ворога

У Харківській області 8 людей отримали поранення за добу з 6 по 7 жовтня

скорая помощь

Про це в оперативному зведенні на ранок 7 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Головві військової адміністрації розповів, що протягом доби з 6 по 7 жовтня окупанти наносили удари по Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському районах.

Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги госпіталізували 2 людей в Куп‘янському районі, 4 - в Ізюмському та 2 людини у Вовчанську, Чугуївського району. Усі постраждалі в середньому стані.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 6 на 7 жовтня сталося п’ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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