Вісім людей постраждали на Харківщині від дій ворога

У Харківській області 8 людей отримали поранення за добу з 6 по 7 жовтня
Про це в оперативному зведенні на ранок 7 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Головві військової адміністрації розповів, що протягом доби з 6 по 7 жовтня окупанти наносили удари по Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському районах.
Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги госпіталізували 2 людей в Куп‘янському районі, 4 - в Ізюмському та 2 людини у Вовчанську, Чугуївського району. Усі постраждалі в середньому стані.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 6 на 7 жовтня сталося п’ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Комментариев: 0
Логіці – так, романтиці – ні. На жаль, але події дня не припускають чуттєвих та емоційних вчинків. Зате хороші для упорядкування.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
влажность:
давление:
ветер: