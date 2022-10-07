Під Харковом жінка пішла за грибами й підірвалася на мині

У Харківській області постраждала жінка, яка пишла в ліс за грибами.
«Тихе полювання» завершилося трагедієї вранці 7 жовтня. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синегубов.
«Зранку в Ізюмському районі 47-річна жінка отримала поранення, наступивши на міну. Постраждала збирала в лісі гриби», – розповів він.
Голова військвої адсміністрації ззначив, що мінна небезпека, особливо в лісосмугах, не зникла. Вибухотехніки працюють у посиленому режимі, але площі мінувань, які залишив нам ворог, величезні.
Нагадаємо, у Харківській області 8 людей отримали поранення за добу з 6 по 7 жовтня
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