10.09.2022 07:30 Рита Парфенова

10 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні у «ковзному режимі» наша країна відзначає День українського кіно та День фізичної культури та спорту.

День фізичної культури та спорту України заснований у 1994 році указом президента на підтримку ініціативи фізкультурних та спортивних організацій. Він відзначається щороку другої суботи вересня. Його головна мета – залучення населення України до занять спортом та фізкультурою, а також – пропагування активного здорового способу життя.



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Національне професійне свято працівників кінематографії – День українського кіно – встановлено Указом Президента України у 1996 році та відзначається щорічно у другу суботу вересня.



Перша українська кінозйомка відбулася у вересні 1896 року у Харкові, де фотограф Альфред Федецький зняв кілька хронікальних сюжетів. А вже у грудні Федецький влаштував перший український кіносеанс у Харківському оперному театрі.



Із дореволюційним кіно в Україні пов'язана творчість багатьох популярних акторів. Королевою екрану тих часів була Віра Холодна, яка народилася у Полтаві та багато знімалася в Одесі.



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Щорічно 10 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проводить Всесвітній день запобігання самогубствам.



Щороку з планети зникає мільйонне місто. Населення цього міста вмирає не від старості, не від хвороби, навіть не від нещасного випадку – щороку населення величезного міста добровільно, за власним вибором, сягає небуття.



За поширеністю випадків суїциду лідирують розвинені країни. Першість належить країнам Східної Європи. У Японії щорічно кінчають життя самогубством приблизно 30 тисяч жителів. Найменші показники — у Латинській Америці та ісламських країнах. По Африці статистичних даних практично немає.



Тому Міжнародна асоціація запобігання самогубствам у співпраці з ВООЗ закликає громадськість та владу проводити у цей день заходи та акції щодо зміцнення почуття відповідальності за порятунок життя людей, які можуть бути втрачені внаслідок суїциду.

Також цього дня

1894 – у Лондоні оштрафований перший водій за керування автомобілем у п'яному вигляді – таксист Джордж Сміт. Не впоравшись із керуванням, він в'їхав точно у двері будинку. Штраф становив 1 фунт стерлінгів.



1894 – народився Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург,



1899 – народився Вольф Мессінг, телепат, гіпнотизер, ясновидець, людина-загадка.



1912 – народився Херлуф Бідструп, знаменитий датський художник-карикатурист.



1914 – народився Роберт Уайз, американський кінорежисер, володар двох Оскарів (Вестсайдська історія, Звуки музики).



1918 – журналіст та історик Чарльз Репінгтон першим назвав поточну війну Першої світової.



1938 – народився Карл Лагерфельд, німецький модельєр, творець парфумів та фотограф.



1945 – народився Хосе Фелісіано, пуерториканський музикант, сліпий від народження. З 1963 року він регулярно записує платівки, був лауреатом премій «Греммі», написав музику до популярного у 70-х роках фільму «Золото Маккени».



1950 – народився Джо Перрі, гітарист та один із засновників гурту «Аероміт».



1954 – народився Дон «Дракон» Вілсон, американський актор, зірка «каратешних» бойовиків.



1958 – народився Кріс Коламбус, американський кінорежисер («Місіс Даутфайр», «Одна хата», «Двохсотлітня людина», «Гаррі Поттер і філософський камінь»).



1960 - народився Колін Ферт, англійський актор ("Mamma Mia!", "Англійський пацієнт", "Щоденник Бріджет Джонс", "Гордість і упередження").



1960 – на конференції у Багдаді (10–14 вересня) створено Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК).



1968 – народився Гай Річі, англійський кінорежисер («Карти, гроші та два стволи», «Рок-н-рольщик», «Великий куш», «Шерлок Холмс»), колишній чоловік Мадонни.



1981 – знаменита картина «Герніка» Пабло Пікассо повернулася до Іспанії та поміщена в мадридському музеї Прадо.



1988 – в Одесі розпочався перший конкурс комедійних фільмів «Золотий Дюк».



1993 – на телеканалі Fox Television відбулася прем'єра першого епізоду культового американського фантастичного телесеріалу років «Секретні матеріали».



1996 – ООН затверджує Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.



2008 – у ЦЕРНі (Європейській раді з ядерних досліджень – від фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) відбувся пробний запуск усіх ділянок ВАК (Великого андронного колайдера).



Іменини відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Опанас, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Григорій, Данило, Денис, Юхим, Захар, Іван, Ігнатій, Іларіон, Інеса, Карл, Лаврентій, Леонтій, Лук'ян, Макар , Мойсей, Нестор, Микола, Йосип (Іосиф), Павло, Сава, Сергій, Степан, Сусанна, Федір.