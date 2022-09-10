10.09.2022 08:16 Дмитро Колонєй

Харків на ранок 10 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною семи пожеж у Харкові та області за добу з 9 по 10 вересня.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ ДСНС, за добу з 9 по 10 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 21, у т.ч. спричинених військовими діями – 11.

4 – аварійно-рятувальні роботи,

2 – для надання допомоги населенню та комунальникам,

12 – інші виїзди.

Вночі ворог в черговий раз вдарив ракетами по Харківській області. В смт. Нова Водолага, Харківського району, був вражений приватний будинок, який зазнав серйозних руйнацій. Горіли конструктивні елементи будівлі на площі пожежі 20 кв.м. Під час розбору завалів рятувальниками було вилучено тіло власниці домоволодіння, 1960 року народження. До ліквідації пожежі та розбору завалів було залучено 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу ДСНС.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 58 ворожих вибухонебезпечних предметів.