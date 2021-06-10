10 июня отмечается Вознесение

10.06.2021 07:00

Вознесение: традиции, приметы и запреты праздника

Сегодня – один из самых больших христианских праздников, который празднуется на сороковой день после Пасхи, – Вознесение Господне.

Название этого праздника передает суть и смысл торжества. Согласно Священному Писанию, на сороковой день после празднования евреями Пасхи Иисус Христос пошел со своими апостолами на Елеонскую гору. Там он отделился от земли и в облаке вознесся прямо на небеса. После этого сын Бога занял место по правую руку от своего любимого Отца и приготовился править над всей Землей. Соответственно, Вознесение Господне можно считать гарантией того, что души людей будут спасены от греха и смерти и станут подниматься на небеса.



Число "40" – не случайное. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества.



Традиции праздника



На Вознесение Господне в православных храмах проводится торжественная служба, верующие с утра идут в церковь.



Считалось, что в период с Пасхи по Вознесение врата потустороннего мира открыты, и души умерших могли свободно находиться среди живых. В связи с этим нежелательным был отказ подавать милостыню нищим. Само Вознесение считалось также и поминальным днем.



В память Вознесения Господня пекли большие продолговатые пироги, верхняя корка которых выкладывалась поперек перекладинами (не более семи, так как считалось, что есть семь небес). Эти пироги приносились в церковь, и над ними совершали молебствия, после чего одна часть их отдавалась притчу, а другая – нищим. Эти пироги назывались лесенками, лестовками, лествицами.



Девушки и женщины собирались в доме без мужчин и жарили большую яичницу, проговаривая молитвы, чтобы защитить посевы и домашний скот от болезней.



На традиции праздника оказали влияние и языческие обычаи. Так, считалось, что на Вознесение заканчивается весна и наступает лето. То есть заморозков больше не будет и можно начинать купаться в реках и водоемах. Наши предки на Вознесение жгли костры и устраивали народные гуляния с хороводами.



Что нельзя делать



По церковным заветам в Вознесение не стоит заниматься тяжелым физическим трудом. Кроме того, нельзя выносить из дома мусор и плевать на землю.



Кроме того, в Вознесение из Храма выносят плащаницу, поэтому приветствие «Христос Воскрес!» с этого дня не употребляется.



Приметы



Считалось, что утренняя роса, собранная до восхода Солнца на Вознесение, обладала целебными свойствами.



Холод и дождь на Вознесение считался дурным знаком – предполагалось, что это сулит неурожай и болезни домашнего скота.