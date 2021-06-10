В харьковском торговом центре искали бомбу и тушили пожар (ФОТО)

В кинотеатре на четвертом этаже случился пожар, а на первом нашли бомбу и обезвредили токсичные вещества.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – они способны дать немало ценных советов. День хорош для вложений, но не подходит для покупок – начав тратить, сегодня трудно остановиться.
Сегодня районы Хрькова снова будут играть в угадайку – кого накроет ливень с градом, а где будет светить солнышко.
Сегодня – один из самых больших христианских праздников, который празднуется на сороковой день после Пасхи, – Вознесение Господне.
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