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10.06.2021  07:54   

В харьковском торговом центре искали бомбу и тушили пожар (ФОТО)

В кинотеатре на четвертом этаже случился пожар, а на первом нашли бомбу и обезвредили токсичные вещества.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

В торговом центре "Никольский" прошли тактико-специальные учения подразделений полиции и МЧС. Отрабатывали несколько эпизодов: ликвидацию пожара в кинотеатре на 4 этаже, эвакуация людей, спасение пострадавших.
 
Также в торговом центре с помощью кинологов была выявлена взывчатка, которую обезвредили. Кроме того, подразделения полиции ликвидировали и токсичные вещества неизвестного происхождения.

В результате задержаны два злоумышленника, один из которых пытался симмулировать и уехать на скорой помощи, второй - сбежать. Но они задержаны. При проведении учений были также проверены вентиляционное оборудование, запасные выходы центра - недостатков не выявлено. 

Также проверки торгового центра будут проводить регулярно, следующая - в октябре

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Тэги:  бомба, пожар, харьков, никольский, учения
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