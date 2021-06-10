10.06.2021 07:54

В харьковском торговом центре искали бомбу и тушили пожар (ФОТО)

В кинотеатре на четвертом этаже случился пожар, а на первом нашли бомбу и обезвредили токсичные вещества.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



В торговом центре "Никольский" прошли тактико-специальные учения подразделений полиции и МЧС. Отрабатывали несколько эпизодов: ликвидацию пожара в кинотеатре на 4 этаже, эвакуация людей, спасение пострадавших. Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)В торговом центре "Никольский" прошли тактико-специальные учения подразделений полиции и МЧС. Отрабатывали несколько эпизодов: ликвидацию пожара в кинотеатре на 4 этаже, эвакуация людей, спасение пострадавших.

Также в торговом центре с помощью кинологов была выявлена взывчатка, которую обезвредили. Кроме того, подразделения полиции ликвидировали и токсичные вещества неизвестного происхождения.



В результате задержаны два злоумышленника, один из которых пытался симмулировать и уехать на скорой помощи, второй - сбежать. Но они задержаны. При проведении учений были также проверены вентиляционное оборудование, запасные выходы центра - недостатков не выявлено.



Также проверки торгового центра будут проводить регулярно, следующая - в октябре

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