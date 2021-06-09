Главная Фото Общество В Харькове открыли еще одну зону отдыха, где смогут играть дети с инвалидностью
09.06.2021  23:05   

В Харькове открыли еще одну зону отдыха, где смогут играть дети с инвалидностью

Во дворе дома по ул. Сергея Грицевца, 50 в Индустриальном районе открыли современную зону для отдыха, игр и спорта.

Игорь Терехов принял участие в открытии новой детской площадки в Индустриальном районе, Харьков
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

С выполненными работами ознакомился исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Во дворе установили легкоатлетический комплекс, стритбольную площадку, две игровые площадки на песке для малышей и один большой комплекс с резиновым покрытием для детей постарше. Им могут воспользоваться, в том числе, дети с ограниченными возможностями, которые, например, смогут заехать на карусель на коляске. Также оборудовали зону отдыха со скамейками.

Игорь Терехов сообщил, что подобные локации построят по всему городу. Цель такого проекта - создать комфортные условия в спальных районах, чтобы люди могли отдыхать возле дома, а не ждать возможности, чтобы поехать на современные площадки в один из центральных парков.

«Мы очень старались и сделали зону отдыха не только для детей, но и для взрослых. Здесь можно заниматься спортом, играть и отдыхать. Первую такую локацию открыли в Шевченковском районе. Всего в этом году планируется построить около 40 площадок, и пойдем дальше», - отметил Игорь Терехов.

Напомним, что в планах городской власти - открыть в этом году по четыре подобные локации в каждом из девяти районов города.

Фотогалерея

Источник:   Городской совет
 Тэги:  индустриальный, детская площадка, харьков, терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.05 Строительство В Харькове появился новый фонтан (ФОТО)   17.05 Культура и Туризм В Харькове развивают сеть библиотек (ФОТО)   08.05 Общество В Индустриальном районе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню победы (ФОТО)  
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 