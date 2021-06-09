09.06.2021 23:05

В Харькове открыли еще одну зону отдыха, где смогут играть дети с инвалидностью

Во дворе дома по ул. Сергея Грицевца, 50 в Индустриальном районе открыли современную зону для отдыха, игр и спорта.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



С выполненными работами ознакомился исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Во дворе установили легкоатлетический комплекс, стритбольную площадку, две игровые площадки на песке для малышей и один большой комплекс с резиновым покрытием для детей постарше. Им могут воспользоваться, в том числе, дети с ограниченными возможностями, которые, например, смогут заехать на карусель на коляске. Также оборудовали зону отдыха со скамейками.



Игорь Терехов сообщил, что подобные локации построят по всему городу. Цель такого проекта - создать комфортные условия в спальных районах, чтобы люди могли отдыхать возле дома, а не ждать возможности, чтобы поехать на современные площадки в один из центральных парков.



«Мы очень старались и сделали зону отдыха не только для детей, но и для взрослых. Здесь можно заниматься спортом, играть и отдыхать. Первую такую локацию открыли в Шевченковском районе. Всего в этом году планируется построить около 40 площадок, и пойдем дальше», - отметил Игорь Терехов.



Напомним, что в планах городской власти - открыть в этом году по четыре подобные локации в каждом из девяти районов города.

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