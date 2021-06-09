Сегодня районы Хрькова снова будут играть в угадайку – кого накроет ливень с градом, а где будет светить солнышко.
Сутки 10 июня начнутся без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой, местами с градом, шквалы 15-20 м/с, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром малооблачно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +14°...+20°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 47%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +26°C). Ветер западный, 1 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 50%. Температура воздуха +23°...+20°C (ощущается как +24°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Согласно прогнозам синоптиков, 10 июня будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. Если выпала обильная роса — хлеба будут колоситься хорошо.
Безветренный тихий день также был предвестником хорошего урожая.
Воздух над лесом синего цвета предвещает теплые дни.
Чем жарче этот день, тем холоднее будет декабрь.
День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.
Сегодня районы Хрькова снова будут играть в угадайку – кого накроет ливень с градом, а где будет светить солнышко.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажность:
давление:
ветер: