09.06.2021 16:36

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 10 июня

Сегодня районы Хрькова снова будут играть в угадайку – кого накроет ливень с градом, а где будет светить солнышко.

Сутки 10 июня начнутся без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой, местами с градом, шквалы 15-20 м/с, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром малооблачно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +14°...+20°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 47%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +26°C). Ветер западный, 1 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 50%. Температура воздуха +23°...+20°C (ощущается как +24°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Согласно прогнозам синоптиков, 10 июня будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Если выпала обильная роса — хлеба будут колоситься хорошо.



Безветренный тихий день также был предвестником хорошего урожая.



Воздух над лесом синего цвета предвещает теплые дни.



Чем жарче этот день, тем холоднее будет декабрь.