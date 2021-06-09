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09.06.2021  21:19   

В Харьковском дипломатическом клубе прошел благотворительный аукцион (ФОТО)

Идея харьковского аукциона - поддержать людей с инвалидностью.


РЕДПОСТ
Как сообщает спецкор портала РЕДПОСТ, мероприятие организовывает благотворительный фонд «ПРИВАЛОВА -РАН».
 
В рамках мероприятия  дети с особыми потребностями представляют для аукциона свои работы поделки и игрушки, показывают свои таланты.
 
Кроме того здесь также предоставлены более 30 работ украинских художников.
 
В мероприятии принимают участие представители городской власти , меценаты, представители бизнеса .
 
Со стартом аукциона организаторов от себя лично и от испооняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова, поздравила заместитель мэра Светлана Горбунова - Рубан.
 
"Это - объединяющее людей мероприятие, - подчеркнула вице-мэр, - "на котором могут встретится и люди, котруе хотят помочь, и люди, котры нужны помощь, и люди, которые готовые соединить эти две стороны, потому, что мы имеем опыт, имеем информацию, знаем, кому надо помочь и тех, кто может помочь. А они друг друга могут не знать.".
 
Светлана Горьбунова-Рубан также отметила, что "Игорь Александрович Терехов просил передать, что он с нами, что он приветствует этот аукцион, всех кто пришел на него, кто его организовал и мы ожидаем хороших, позитивных результатов".   
 
Средства с аукциона будут направлены на оздоровление людей с инвалидностью в том числе детей с синдромом Дауна.
 
 
 
Тэги:  аукцион, благотворительность, харьков
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