Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Дебош под Харьковом: разбитые окна и коктейль Молотова во дворе (ФОТО)
09.06.2021  20:51   

Дебош под Харьковом: разбитые окна и коктейль Молотова во дворе (ФОТО)

Копы под Харьковом устанавливают обстоятельства происшествия.

Под Харьковом дебоширы разбили окна дома и оставил во дворе коктейль Молотова. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 9 июня 2021 года около 11:00 в полицию обратился 39-летний мужчина, сообщивший, что кто-то разбил окна в его доме в поселке Лесном Харьковского района и оставил зажигательную смесь во дворе.
 
Он также отметил, что правонарушители  в помещение не проникали, ничего не похищено. 
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №3 Харьковского райуправления милиции №3. 
 
Вещественные доказательства изъяты. 
 
Информация зарегистрирована в Едином учета заявленный и сообщений проводится проверка. 
 
Под Харьковом дебоширы разбили окна дома и оставил во дворе коктейль Молотова. Новости Харькова
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  хулиганство, дебош, харьков, разбил окно, коктейль молотова
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.06 Криминал и происшествия Хулиган разбил окно автомобиля в Харькове (ВИДЕО) 31.05 Криминал и происшествия Вандализм в центре Харькова: на Сумской дерзко похулиганили подростки (ВИДЕО) 21.05 Криминал и происшествия Полуночная драка в больнице: под Харьковом пьяные братья устроили дебош (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 