Под Харьковом дебоширы разбили окна дома и оставил во дворе коктейль Молотова. Новости Харькова

Копы под Харьковом устанавливают обстоятельства происшествия.
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День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.
Сегодня районы Хрькова снова будут играть в угадайку – кого накроет ливень с градом, а где будет светить солнышко.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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