У Харкові з’явилась армія відбудови (відео)

Задля майбутнього у найважчі часи, коли місто шостий місяць живе в умовах війни. Харківські волонтерські спільноти та організації об’єдналися в «Харківську армію відбудови». Разом із мером Харкова закріпили все, підписавши меморандум.
За 5 місяців харківські волонтери стали тією додатковою рушійною силою, що допомагає місту проходити випробування війною. Кожен із волонтерських рухів відповідає за свій сектор. Наприклад, у рядах добробатів, колишні економісти, програмісти, люди поважного віку та навіть діти, які не можуть сидіти на диван , а жваво долучаються до робіт, аби загоїти рани побитого, але незламного Харкова. Наблизити день, коли Харків більше не здригатиметься від вибухів.
Хороший день, щоб упорядкувати рахунки і проаналізувати свої витрати, однак він зовсім не підходить для переговорів про зарплату або великих покупок і вкладень.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора.
28 липня Україна відзначає День Української Державності.
влажность:
давление:
ветер: