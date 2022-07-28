28.07.2022 22:39 Олександра Жук

У Харкові з’явилась армія відбудови (відео)

Задля майбутнього у найважчі часи, коли місто шостий місяць живе в умовах війни. Харківські волонтерські спільноти та організації об’єдналися в «Харківську армію відбудови». Разом із мером Харкова закріпили все, підписавши меморандум.

За 5 місяців харківські волонтери стали тією додатковою рушійною силою, що допомагає місту проходити випробування війною. Кожен із волонтерських рухів відповідає за свій сектор. Наприклад, у рядах добробатів, колишні економісти, програмісти, люди поважного віку та навіть діти, які не можуть сидіти на диван , а жваво долучаються до робіт, аби загоїти рани побитого, але незламного Харкова. Наблизити день, коли Харків більше не здригатиметься від вибухів.