28.07.2022 21:32 Дмитрий Колоней

Кожен українець зможе сам збільшувати свою пенсію

Про це заявила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла, що у її відомстві не лише готують перехід на накопичувальну пенсійну систему, а й працюють над тим, щоби громадяни самостійно впливали на розмір своїх виплат за рахунок додаткових внесків. Що допоможе збільшити майбутню пенсію.

Вже розроблено попередній варіант відповідного законопроекту та основні моменти, які будуть у ньому враховані.

“Я сподіваюся, що найближчим часом це виллється в законопроект. Це просто додаткова можливість”, – зазначає Жолнович.

Таким чином, українці зможуть одночасно і підтримати нинішніх пенсіонерів, і збільшити свою майбутню пенсію. Тобто вигода від такої опції буде подвійною.

Оксана Жолнович нагадала, що зараз соціальний внесок, який є основою майбутнього пенсійного забезпечення, робить роботодавець. Тож працівник не може вплинути на розмір цього внеску. Найближчим часом українці матимуть змогу самостійно впливати на цей показник. Доплата буде добровільною, її розмір кожен громадянин обиратиме самостійно, а оформити її можна буде на сайті Пенсійного фонду.

На думку міністерки, додатковий внесок допоможе пенсіонерам отримати більшу пенсію.