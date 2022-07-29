Прогноз погоди у Харкові на 29 липня

У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +17°...+22°C (відчувається як +19°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+27°C (відчувається як +28°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Увечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +26°...+21°C (відчувається як +27°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 38%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Будьте обережні з грошима, будь то покупки, фінансові проекти або вкладення. Є ризик прийняти бажане за дійсне і в результаті зробити помилку.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися.
29 липня відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
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