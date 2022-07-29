29.07.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Будьте обережні з грошима, будь то покупки, фінансові проекти або вкладення. Є ризик прийняти бажане за дійсне і в результаті зробити помилку.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки дарують Овну гармонію у душі. Його внутрішній барометр показуватиме «сонячно», і будь-які справи Овну вдаватимуться легко. Цей настрій здатний відбиватися на всьому, за що б він не взявся. Можливо, якісь питання, які обтяжували Овна, раптом вирішаться самі собою. Крім того, зірки передвіщають йому відмінний день для того, щоб налагодити стосунки з оточуючими: за бажання для Овна не важко буде вразити всіх своєю чарівністю.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Запорукою успіху для Тельця є обережність. День не наділяє його спритністю та швидкістю реакції, необхідними для того, щоб впевнено орієнтуватися у ситуації. Не виключено, що хтось із оточуючих перехопить у Тельця ініціативу, скористається його неінформованістю чи навіть піде на обман. Щоб уникнути можливих втрат, Тельцю необхідно потроїти пильність. І не ставати учасником сумнівних схем, які навколишні спробують його втягнути.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп обіцяє Близнюкам прекрасний день гармонії та кохання! Вони можуть сповна відчути це, навіть якщо вони не мають конкретних приводів для радості. Чиясь посмішка, погляд, натяк здатні підняти Близнюків на вершини блаженства. Можливо також, що саме день подарує одиноким Близнюкам приємний романтичний сюрприз або перспективне знайомство. Якщо ж Близнюки мають кохану людину, цей день їм просто необхідно провести разом.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку не варто братися за нові проекти – є шанс, що все піде навперейми. День підходить для того, щоб присвятити його коханій людині, друзям, блаженному байдикування або простим радостям життя, на кшталт шопінгу та розслаблюючої ванни. А ось усе, що стосується роботи і більш-менш трудомістких справ, валитиметься у Рака з рук і буксуватиме на найнесподіванішому місці. Саме тому зірки радять Раку зайнятися тим, що виходитиме в нього найкраще: просто жити і радіти життю.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев буде відмінним оратором: для нього не складе труднощів переконати оточуючих у своїй правоті або захопити якоюсь авантюрною ідеєю. Ентузіазм Лева буде заразливим, і нехай він часом схильний перебільшувати, робити поспішні висновки та приймати бажане за дійсне – що ж? Ідеї ​​Лева будуть привабливі саме своєю фантастичністю. Ну а прорахувати все на калькуляторі «від і до» можна і в якийсь інший, нудніший день.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

На думку Діви можуть раз у раз приходити цінні ідеї, ось тільки зірки не радять намагатися їх здійснити. Яскрава уява поєднуватиметься у неї з практичністю, завдяки чому повітряні замки Діви можуть набувати, на перший погляд, цілком житлового вигляду. Пофарбувати стелю в рожевий колір, влаштувати акваріум на всю стіну - ось лише скромний приклад того, які фантастичні плани можуть юрмитися у Діви в голові. Втім, гнати ці плани від себе також не варто. Найкраще їх запам'ятати, щоб як слід обміркувати в якийсь інший день.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День Терезів переповнений емоціями! Заплакати або засміятися для них буде легко, а ще легше – і те, й інше з інтервалом у п'ять хвилин. Навколишнім, навіть найближчим людям, буде нелегко витримувати неспокійний настрій Терезів, тим більше що свої бурхливі емоції вони здатні обрушити на їхні голови в самий невідповідний момент. Втім, якщо Терези візьмуть себе в руки, сильні емоції можуть стати їхньою зброєю, допомагаючи долати перепони та добиватися свого.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону необхідно бути уважнішими у справах, особливо фінансових: можливі помилки. Не виключено, що Скорпіону не вистачатиме інформації для вирішення якихось питань. Щоб його репутація та гаманець не постраждали, Скорпіонові не слід братися за те, що знаходиться поза його компетенцією: навіть у простих справах він ризикує зайти не в той степ! Втім, цього не станеться, якщо у спірних питаннях Скорпіон не забуде порадитись із професіоналами.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцеві не варто приймати будь-які важливі рішення або робити відповідальні кроки: він здатний помилятися, приймаючи бажане за дійсне. Ось чому навіть якщо якась ідея здасться Стрільцеві чудовою і вимагає негайного виконання, йому краще кілька днів почекати, пам'ятаючи, що зірки схиляють його до необдуманих вчинків. В іншому ж день цілком хороший - Стрілець може спокійно насолоджуватися життям, залишивши важливі рішення до кращих часів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу доведеться проявити всю можливу твердість, щоб оточуючі не навантажили його чимось. Можливо, начальству здасться, що на Козерога можна звалити ще один обов'язок чи колеги раптом вирішать, що він має виконувати роботу за них. Або Козерога залучать до суспільно-корисної діяльності; а може, Козеріг сам себе експлуатуватиме і підганятиме! Так чи інакше, Козерогу варто навчитися говорити «ні» (у тому числі й собі самому), заздалегідь запасаючись набором ввічливих відмов.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій може випробувати якусь спокусу. Є ймовірність того, що йому надійде приваблива пропозиція або він познайомиться з симпатичним представником протилежної статі. А може, Водолію доведеться боротися з бажанням зробити щось заборонене – наприклад, з'їсти зайве тістечко, закурити чи відповісти «так». Так чи інакше, зірки радять Водолію ретельно зважити всі «за» та «проти» – від його сьогоднішнього рішення може не залежати нічого. А може – дуже багато.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Ситуація може зажадати від Риб виявити свої професійні навички у повному обсязі. Мова може йти про позаштатну ситуацію, про аврал у справах, про влаштування на роботу, про іспит чи щось ще – головне, що Рибам доведеться доводити оточуючим чи собі самому свою компетентність у якомусь питанні. Зірки свідчать про те, що Риби мають потрібний набір знань і умінь, щоб не вдарити в бруд обличчям, так що завдання цілком їм під силу.