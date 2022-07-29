29 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

29 липня відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Створення Сил спеціальних операцій (ССО) розпочалося у 2014 році. У червні 2016 року Верховна Рада прописала ССО у законодавстві як окремий рід військ.
Нову символіку та уніформу було остаточно затверджено наказом Міністерства оборони у 2017 році.
До складу ССО входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.
Сили спеціальних операцій – це окремий рід військ ЗСУ, який забезпечує порядок в умовах режиму військового та надзвичайного стану, проводить інформаційно-психологічні операції, бореться з тероризмом та піратством, проводить операції із захисту життя, здоров'я громадян та державних об'єктів (майна) за межами України і т.д.
Гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ було обрано бойовий клич Святослава Хороброго — «Іду на Ви!».
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Сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день тигра.
Ініціаторами заснування цієї дати виступили 13 держав, у яких тигри ще мешкають.
Термін «тигр» походить із давньогрецької мови, а перекладається як «швидкий, гострий». Саме представники даного виду найчастіше є найбільшими котячими, а серед взагалі всіх тварин-хижаків тигри поступаються за вагою тільки бурому та білому ведмедям.
На жаль, у дикій природі збереглося лише трохи більше 5 тисяч особин, і це число продовжує постійно скорочуватися. Так, за останнє століття чисельність цих тварин скоротилася у 25 разів.
Спочатку існувало дев'ять підвидів кішок, на початку двадцять першого століття їх залишилося лише шість. Найчисленніший вид – це бенгальські тигри. Цей номінативний підвид становить 40 відсотків загальної популяції.
У 1817 народився Іван Костянтинович Айвазовський (справжнє ім'я Ованес Айвазян), український живописець-мариніст вірменського походження.
1858 – під тиском США Японія відкрила для іноземців Токіо та Осаку.
1864 – згідно з Ж. Верном, у череві акули, спійманої з яхти «Дункан», було знайдено пляшку з трьома записками, кинуту потерпілими аварію капітаном Грантом і двома матросами.
1880 – відкрито Феодосійську картинну галерею ім. І. К. Айвазовського.
1899 – завершилася I Гаазька конференція миру, з метою розробки багатосторонніх угод у галузі законів і звичаїв війни.
1900 – італійським анархістом Гаетано Бреші в Монці чотирма пострілами з револьвера вбито італійського короля Умберто I.
1907 – створена Всесвітня організація скаутського руху.
1913 – утворено незалежну Албанію.
1914 – введена до ладу перша трансамериканська телефонна лінія Нью-Йорк–Сан Франциско.
1938 – після втечі комісара держбезпеки Генріха Люшкова почалася радянсько-японська битва на озері Хасан.
1940 – у ході Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе.
1954 – опубліковано першу частину трилогії Дж. Рональда Руела Толкіна «Володар кілець», один із найпопулярніших творів у жанрі фентезі. Роман створив цілу субкультуру. Толкієнський світ найчастіше експлуатують для моделювання фентезійно-історичних ігор «на природі».
1958 – у США створено Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА).
1963 – відбувся перший політ літака Ту-134, одного з найвдаліших проектів у галузі пасажирського літакобудування. Він увійшов до історії цивільної авіації як наймасовіший і найпопулярніший радянський авіалайнер.
1965 - прем'єра в Лондоні другого фільму "Бітлз" - "Help!". На прем'єрі була присутня королева Великобританії, а фільм пізніше отримав перший приз на кінофестивалі в Ріо-де-Жанейро.
1973 – народився Стівен Дорфф, американський актор («Блейд», «Нестримні», «Джонні Д.»).
1974 - на каналі NBC пройшов дебют ігрової програми "Вгадай мелодію".
1998 – у Лос-Анджелесі американець С. Рід зробив найдовший в історії стрибок із даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку – на мотоциклі він пролетів 19,8 метрів.
2005 – астрономи оголосили про відкриття карликової планети Еріда.
2015 - Microsoft представила свою нову операційну систему Windows 10.
Іменини відзначають: Алевтіна, Афіноген, Валентина, Марта, Павло, Юлія.
Будьте обережні з грошима, будь то покупки, фінансові проекти або вкладення. Є ризик прийняти бажане за дійсне і в результаті зробити помилку.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися.
29 липня відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
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