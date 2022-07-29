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29.07.2022  08:17   Рита Парфенова

Ворожі ракети зруйнували будинок и поцілили у ВНЗ, - Ігор Терехов про обстріл Харкова 29 липня

Біля четвертої ранку російські військові обстріляли центральну частину Харкова.


РЕДПОСТ

Про це розповів Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«В 4:09 два «прихода». Оба в центральную часть города. В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС - разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае «прилет» в здание одного из высших учебных заведений Харькова», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Про загиблих чи постраждалих не повідомляється. «Пока информации о пострадавших или погибших нет. Надеюсь, что и не будет», – додав мер.

Нададаємо, вночі 28 липня російські окупанти вдарили ракетами по Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста, а з реактивних систем залпового вогню вкотре обстріляли місто Чугуїв.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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