Ворожі ракети зруйнували будинок и поцілили у ВНЗ, - Ігор Терехов про обстріл Харкова 29 липня

Біля четвертої ранку російські військові обстріляли центральну частину Харкова.
Про це розповів Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«В 4:09 два «прихода». Оба в центральную часть города. В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС - разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае «прилет» в здание одного из высших учебных заведений Харькова», – написав він у своєму телеграм-каналі.
Про загиблих чи постраждалих не повідомляється. «Пока информации о пострадавших или погибших нет. Надеюсь, что и не будет», – додав мер.
Нададаємо, вночі 28 липня російські окупанти вдарили ракетами по Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста, а з реактивних систем залпового вогню вкотре обстріляли місто Чугуїв.
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