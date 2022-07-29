29.07.2022 08:17 Рита Парфенова

Ворожі ракети зруйнували будинок и поцілили у ВНЗ, - Ігор Терехов про обстріл Харкова 29 липня

Біля четвертої ранку російські військові обстріляли центральну частину Харкова.



РЕДПОСТ

Про це розповів Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



«В 4:09 два «прихода». Оба в центральную часть города. В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС - разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае «прилет» в здание одного из высших учебных заведений Харькова», – написав він у своєму телеграм-каналі.



Про загиблих чи постраждалих не повідомляється. «Пока информации о пострадавших или погибших нет. Надеюсь, что и не будет», – додав мер.

Нададаємо, вночі 28 липня російські окупанти вдарили ракетами по Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста, а з реактивних систем залпового вогню вкотре обстріляли місто Чугуїв.