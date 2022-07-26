26.07.2022 20:19 Александра Жук

Побиті, але будуть жити: у Харкові стали до ремонту обстріляні трамваї (відео)

Окупанти перетворили трамвайні депо Харкова фактично на парк розтрощеної техніки.

Як повідомляє корреспондент РЕДПОСТ , Салтівське трамвайне депо знаходиться під постійними обстрілами. Його знищували градами, ураганами та навіть крилатими ракетами. Тому протягом кількох місяців парк трамваїв окупанти перетворили фактично на парк розтрощеної техніки.

Через колосальні пошкодження комунікацій та рейкового шляху, яким би можна було вивезти вцілілі трамваї, депо опинилось фактично в ізоляції. Але в керівництві знайшли формулу, як машини забрати з руїн. Розпочинаючи з липня трамваї з Салтівки почали буксиром доправляти в іншу частину міста.

Владислав Приймак, директор Салтівського депо

"На даному етапі задача евакуювати. Роботи були розпочаті десь тиждень тому. За минулий тиждень вдалось евакуювати 26 трамваїв. За вчорашній день 6-7, сьогодні вже 2 їдуть. Тобто вже 35 . Роботи тривають щоденно. Поки не заберемо все те, що може рухатися, все те, що може бути придатним для відновлення. Або є й такі, які, на жаль стануть донорами для тих, що залишилися".

Після транспортування всі трамваї проходять детальний технічний огляд. А далі формується перелік тих ремонтних робіт, що можуть оживити трамваї, які евакуювали з-під обстрілів. Кожну одиницю доведеться розібрати, відновити всі пошкоджені елементи, а потім знову зібрати та налагодити

Андрій Кучеренко, директор Жовтневого трамвайного депо

"Зовнішній вигляд цього трамваю показує, що треба замінити все скло . Також пошкоджені – лицьова частина елементу , кузов, пробоїни, які є на пластику, як і на металевих його частинах. При подальшому розбиранні та розшиванні цих частин , буде видно чи ушкоджена проводка . Як ось тут пластик пошкоджений , а за пластиком знаходиться управління вагону."

І така доля, розповідають спеціалісти, очікує на кожен евакуйований трамвай. Та окрім робіт з реставрації, шпаклювання пошкодженого уламками кузову, а відтак вже і фарбування, треба перевірити і технічні потужності кожної машини, оскільки трамваї стояли 5 місяців.

Андрій Кучеренко, директор Жовтневого трамвайного депо

"Будемо викочувати візки, ревізію проводити колісним парам , таке ж з самим агрегатам і безпеці гальмівної системи. Ми зараз працюємо у максимальному темпі. Обсяг робіт різниться від вагону до вагону. Тому, що ушкодження є абсолютно різними."

Врятувати, кажуть фахівці, вдасться і деякі рідкісні машини, які всупереч бомбардуванням – вижили. Їх теж очікує ремонт перед тим як вони знову зможуть виїхати на вулиці Харкова.

Владислав Приймак, директор Салтівського депо

"Вагон серії ХА , наша улюблена «Аннушка» вона теж – ми її заберемо обов’язково , але не в першу чергу. До неї ще важко дістатися. Там ще є розбиті трамвайні шляхи. Другий наш вагон екскурсійний вагон МТВ-82, на жаль, він відновленню вже не підлягає."

- А з нових?

- З нових один вже тут, два ще в депо. Вони знаходяться у важких умовах евакуації, бо вони знаходяться в приміщенні цеху, дн впала покрівля. І цей процес він дуже небезпечний. Треба, щоб спочатку будівлю оглянули спеціалісти на предмет, щоб вона там не завалилася умовно кажучи".

Втрати Салтівського депо через війну колосальні. Із 137 – 60 трамваїв розбиті. Деякі – повністю розтрощені. Першочергово, кажуть на підприємстві, планують евакуювати близько 80 одиниць техніки. І лишень деякі з них, зауважують фахівці, знову ходитимуть містом. Решту використають як деталі для більш вцілілих.