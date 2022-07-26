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26.07.2022  20:58   Дмитрий Колоней

Харків'янка, яка підіймала бійців в атаку, відзначила 102 рік народження (фото)

День народження святкує мешканка Салтівського району Харкова Ольга Ільїна.

Відзначила 102 рік народження харків'янка, яка підіймала бійців в атаку у Другій світовій
 
Як повідмоляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, зі святом іменинницю привітали перший заступник голови Салтівського району Олена Мезенцева та голова ради ветеранів Ніна Кононенко. Вони побажали Ользі Йосипівні мирного неба, здоров'я та душевної гармонії.
 
Відзначила 102 рік народження харків'янка, яка підіймала бійців в атаку у Другій світовій
 
Ольга Ільїна прожила нелегке життя. 1943 року після закінчення Харківського медичного інституту покликалася на військову службу до Першої польської піхотної дивізії імені Тадеуша Костюшка.
 
Відзначила 102 рік народження харків'янка, яка підіймала бійців в атаку у Другій світовій
 
«Працювала весь час на передовій, на руках виносила поранених бійців під вогнем ворога. Іноді Ользі Йосипівні доводилося навіть піднімати бійців в атаку, коли нікого не залишалося з офіцерського складу. За це вона була нагороджена польським орденом Virtuti military, – повідомили в районній адміністрації.
Також Ольга Ільїна нагороджена медалями "За взяття Варшави", "За взяття Берліна", а також польським орденом за битву на Сандомирському плацдармі, звідки вивозила поранених.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  имениница, 102 года, харьков
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