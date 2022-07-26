26.07.2022 20:58 Дмитрий Колоней

Харків'янка, яка підіймала бійців в атаку, відзначила 102 рік народження (фото)

День народження святкує мешканка Салтівського району Харкова Ольга Ільїна.

Як повідмоляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, зі святом іменинницю привітали перший заступник голови Салтівського району Олена Мезенцева та голова ради ветеранів Ніна Кононенко. Вони побажали Ользі Йосипівні мирного неба, здоров'я та душевної гармонії.

Ольга Ільїна прожила нелегке життя. 1943 року після закінчення Харківського медичного інституту покликалася на військову службу до Першої польської піхотної дивізії імені Тадеуша Костюшка.

«Працювала весь час на передовій, на руках виносила поранених бійців під вогнем ворога. Іноді Ользі Йосипівні доводилося навіть піднімати бійців в атаку, коли нікого не залишалося з офіцерського складу. За це вона була нагороджена польським орденом Virtuti military, – повідомили в районній адміністрації.

Також Ольга Ільїна нагороджена медалями "За взяття Варшави", "За взяття Берліна", а також польським орденом за битву на Сандомирському плацдармі, звідки вивозила поранених.