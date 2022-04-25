25.04.2022 12:03 Рита Парфенова

Корм в приют для животных Харькова привезли звездные волонтеры (фото)

КП «Центр обращения с животными» в Харькове получил гуманитарную помощь от американских звезд кино- и телеиндустрии.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой пресс-службу приюта, на днях корм для животных привезли американский кинорежиссер Кэри Фукунага (автор фильмов «007: Не время умирать» и «Настоящий детектив»), американский продюсер Нейт Мук (продюсировал фильмы для HBO) и Хосе Андрес - шеф-повар и основатель некоммерческой организации «World Central Kitchen», которая занимается организацией питания после стихийных бедствий.





«На своих страницах в социальных сетях звездные волонтеры сообщили, что не оставят животных голодными. Мы очень впечатлены обычностью этих людей - никто из них не намекнул о своем статусе и достижениях. Они поехали на войну и, рискуя жизнью, помогают украинцам и нашим животным. Большое спасибо!» – подчеркнули в КП.

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Отметим, что известный американский кинорежиссер Кэри Фукунага приехал в Украину после российского вторжения и оказывает волонтерскую помощь. В своем «Instagram» он публикует истории происходящего в украинских городах.

Напомним, для содержания питомцев в КП «Центр обращения с животными» необходимо закупать корма, медикаменты и топливо для автомобилей. Поэтому желающие могут оказать приюту денежную помощь