    
Главная Новости Харькова Общество «Укрпошта» анонсировала выпуск новой патриотической марки
25.04.2022  12:44   Виталий Хиневич

«Укрпошта» анонсировала выпуск новой патриотической марки

Украинцы смогут выбрать будущий рисунок для почтовой марки.

Пес Патрон
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Forbes.
 
Сообщается, что новая патриотическая марка будет посвященная псу Патрону, который помогает взрывотехникам разминировать территорию, где были оккупанты.
 
По словам Генерального директора «Укрпошти» Игоря Смилянского, в скором времени откроется голосование, где украинцы смогут выбрать рисунки для последующих марок.
 
"Кто-то хочет марку с Путиным, чтобы сбылось пророчество по аналогии с маркой с кораблем. Или рисунок, посвященный ВСУ, рисунок с щенком, который разминирует мину, рисунок, посвященный волонтерам, рисунок "Добрый вечер, мы с Украины", - отметил Смелянский.
 
Стоит отметить, что ранее предприятие выпустило патриотическую марку с кораблем, на которую был большой спрос.
 
 
Источник:   Forbes
 Тэги:  укрпошта, марка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.02 Общество Денежные переводы по номеру телефона: "Укрпошта" запустила новую услугу 18.02 Экономика и промышленность "Укрпошта" распродала 1600 автомобилей предприятия на торгах 17.12 Культура и Туризм Что дети больше всего хотят получить в подарок на Новый Год: опубликован рейтинг
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 