25.04.2022 12:44 Виталий Хиневич

«Укрпошта» анонсировала выпуск новой патриотической марки

Украинцы смогут выбрать будущий рисунок для почтовой марки.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Forbes.

Сообщается, что новая патриотическая марка будет посвященная псу Патрону, который помогает взрывотехникам разминировать территорию, где были оккупанты.

По словам Генерального директора «Укрпошти» Игоря Смилянского, в скором времени откроется голосование, где украинцы смогут выбрать рисунки для последующих марок.

"Кто-то хочет марку с Путиным, чтобы сбылось пророчество по аналогии с маркой с кораблем. Или рисунок, посвященный ВСУ, рисунок с щенком, который разминирует мину, рисунок, посвященный волонтерам, рисунок "Добрый вечер, мы с Украины", - отметил Смелянский.

Стоит отметить, что ранее предприятие выпустило патриотическую марку с кораблем, на которую был большой спрос.