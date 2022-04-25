25.04.2022 13:29 Рита Парфенова

Два десятка бригад коммунальщиков устраняют аварии на водопроводе Харькова

Ремонтные бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» выезжают для ликвидации аварийных ситуаций во все районы города.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал». 25 апреля 18 аварийных бригад комплекса работают над восстановлением водоснабжения. Сегодня на шести объектах начаты земляные работы. Во время ремонта коммунальщики меняют технически изношенную запорную арматуру и приводят в порядок смотровые колодцы. После завершения ремонтов выполняется частичное благоустройство участка разрытия.

Профилактические и ремонтные мероприятия проходят и на насосных станциях комплекса «Харьковводоснабжение». Сегодня на одной из насосных станций регулируют редуктор напорной задвижки 800 мм.





«Мы усиливаем надежность работы станций, чтобы оборудование работало, было исправным, и вода бесперебойно поступала в дома харьковчан. И пусть в связи с военными действиями не проводим, как прежде плановых масштабных мероприятий по подготовке наших объектов к работе в осеннее-зимний период, но ревизионные и контролирующие действия обязательно выполняем» - отметил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

Всего за прошедшую работники водоканала устранили более 30 порывов и отремонтировали 40 смотровых колодцев на трубопроводах холодной воды, а также привели в порядок 12 водоразборных колонок в городе Харькове.

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