25.04.2022 13:36 Виталий Хиневич

Харьковский национальный университет не планирует переезжать

Харьковский национальный университет имени Каразина останется в сердце города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».

Сообщается, что несмотря на постоянные вражеские обстрелы Харькова, университет остается в городе.

По словам ректора вуза Татьяны Кагановской, преподаватели и студенты общаются виртуально.

«Мы сейчас готовимся к разным вариантам, вступительная кампания может проходить дистанционно, мы будем искать возможность выдать дипломы, у нас есть иностранные студенты, которым я очень благодарна. Проведя опрос, нам удалось выяснить, что 80% иностранных студентов продолжают учиться вместе с нами. Даже те, кто сейчас находятся за пределы Украины, просят, чтобы их не отчисляли, потому что хотят окончить Каразинский университет. Это вдохновляет, внушает уверенность в том, что действительно все продолжается и будет продолжаться благодаря студентам и преподавателям»,- отметила Татьяна Кагановская.

Кроме этого ректор вуза отметила, что испытала шок, когда прочла новость о возможном переезде университета в другую область страны.

«Оккупацию не считаем, верим, что Харьков останется украинским городом, и верим в ВСУ. Я каждый день общаюсь с главой военной администрации Олегом Синегубовым.

Университет Каразина для Харькова – это символ и сердце города. Это был шок, когда я увидела новость о нашем возможном переезде, мне дочь позвонила, которая является студенткой нашего университета и спросила, переезжаем ли мы. Потом звонили по телефону знакомые из США, из Германии с вопросом: "Так что, будут сдавать Харьков?". На мой вопрос: «Почему?» был ответ, что переезжает университет Каразина.

Понимаю искреннее желание помочь, беспокойство, заботу об университете, прежде всего, учитывая безопасность людей. Но университет никуда не переезжает, потому что он действительно сердце Харькова, а сердце двигать нельзя»,- сообщила Татьяна Кагановская.

Напомним, харьковская паралимпийка Марина Литовченко поможет восстановить университет Каразина.