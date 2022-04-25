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25.04.2022  13:36   Виталий Хиневич

Харьковский национальный университет не планирует переезжать

Харьковский национальный университет имени Каразина останется в сердце города.

Университет Каразина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».
 
Сообщается, что несмотря на постоянные вражеские обстрелы Харькова, университет остается в городе.
 
По словам ректора вуза Татьяны Кагановской, преподаватели и студенты общаются виртуально. 
 
«Мы сейчас готовимся к разным вариантам, вступительная кампания может проходить дистанционно, мы будем искать возможность выдать дипломы, у нас есть иностранные студенты, которым я очень благодарна. Проведя опрос, нам удалось выяснить, что 80% иностранных студентов продолжают учиться вместе с нами. Даже те, кто сейчас  находятся за пределы Украины, просят, чтобы их не отчисляли, потому что хотят окончить Каразинский университет. Это вдохновляет, внушает уверенность в том, что действительно все продолжается и будет продолжаться благодаря студентам и преподавателям»,- отметила Татьяна Кагановская.
 
Кроме этого ректор вуза отметила, что испытала шок, когда прочла новость о возможном переезде университета в другую область страны.
 
«Оккупацию не считаем, верим, что Харьков останется украинским городом, и верим в ВСУ. Я каждый день общаюсь с главой военной администрации Олегом Синегубовым.
Университет Каразина для Харькова – это символ и сердце города. Это был шок, когда я увидела новость о нашем возможном переезде, мне дочь позвонила, которая является студенткой нашего университета и спросила, переезжаем ли мы. Потом звонили по телефону знакомые из США, из Германии с вопросом: "Так что, будут сдавать Харьков?". На мой вопрос: «Почему?» был ответ, что переезжает университет Каразина.
 
Понимаю искреннее желание помочь, беспокойство, заботу об университете, прежде всего, учитывая безопасность людей. Но университет никуда не переезжает, потому что он действительно сердце Харькова, а сердце двигать нельзя»,- сообщила Татьяна Кагановская.
 
Напомним, харьковская паралимпийка Марина Литовченко поможет восстановить университет Каразина.
 
Источник:   Украинская правда
 Тэги:  университет каразина, харьков
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