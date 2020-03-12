12.03.2020 08:39

Строительство метро. Харьков в шаге до объявления международных торгов для определения главного подрядчика

Харьков готовится к ключевой фазе строительства метро.



// izvestia.kharkov.ua

Скоро будет определен генеральный подрядчик, который будет руководить всем проектом – строительством двух новых станций «Одесская» и «Державинская».



«Проект уже утвержден. Он прошел экспертизу, оба проекта строительные уже утверждены в 2017 году. Они прошли государственную экспертизу, прошли экологическую экспертизу в соответствии с законодательством и два проекта готовы для проведения международных торгов. Сейчас бенефициар «Харьковский метрополитен» готовит квалификационные требования к будущему подрядчику. Проводятся торги. И по результатам торгов подрядчик приступит к выполнению строительных работ», – рассказала директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» Наталья Линник.



Генподрядчик, который победит на международных торгах, возьмет на себя обязательства не только возведения линии метро с двумя станциями, но и будет отвечать за строительство главного электродепо. Реализация проекта будет вестись параллельно.



Сейчас город готовит территорию для мероприятия генерального исполнителя по строительству метро.



«Депо «Алексеевское» и соединительной ветки, - работы сейчас нами приостановлены. Мы выполнили работы по строительству двух перегонных тоннелей соединительной ветки на протяженности 202 метра, провели благоустройство над этими тоннелями. То есть вывели портал тоннелей за пределы города. И теперь тоже планируется выполнение строительных работ по строительству перегонных тоннелей соединительной ветки непосредственно самого тела электродепо уже за счет кредитных средств», – объяснила Наталья Линник.



Согласно договоренностям с международными банками-партнерами, которые дали согласие на выделение для Харькова кредита в размере 320 000 000 евро, мегаполис планирует закупить еще и 85 новых вагонов метро.



