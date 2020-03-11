11.03.2020 08:17

Строительство метро в Харькове: что происходит на площадке будущей станции «Державинская» (ВИДЕО)

Харьков возводит метро. Сейчас на территории новых станций ведутся подготовительные работы. Там сносят сооружения, попавшие в карту строительства.



// izvestia.kharkov.ua

Участок в районе проспекта Гагарина и переулка Сичевского – именно здесь разместится будущая станция метро «Державинская».



Сейчас рабочие со спецтехникой очищают территорию от сооружений, попавших в карты возведения метро.



«Процентов 80 по этому объекту мы сделали. То есть, порядка 10 домов на этой территории мы сделали до Сычевского переулка. Один дом у нас остался по Стрелецкому. Все остальное мы демонтировали. Площадку разровняем – и все. Сначала мы снимаем сначала кровлю, потом все остальное демонтируем техникой. Кровлю снимаем вручную, потому, что дома подходят близко к соседям, к заборам», – рассказал прораб Сергей Потапов.



Также по проекту проведения подготовительных работ предусмотрено обустройство объездных дорог вокруг будущей строительной площадки станции метро «Державинская».



Местные жители, даже те, возле домов которых развернулось строительство, довольны.



«Я за метро чтобы здесь строилось. Да, стройка, неудобно, закрывает проходы, проезды. Но надо перетерпеть немножко и потом будет метро хорошее», – рассказал местных житель Артем.



«Мы рады, что будет метро. Никого тут нет, чтобы был недоволен. Все жители , никто не говорит, что мы возражаем. Мы рады! Потому, что метро и сразу транспорт рядом. И старому, и малому, и молодым. Раз подъехал и в доме. Ну и культура, здесь все наведут. Мы все таки проспект Гагарина. Гости, правительство, иностранцы. Все ж едут с аэропорта сюда и мы будем тут на виду», – поддерживает местная жительница Людмила Владимировна.



Площадка под станцию метро «Одесская» уже готова. Там осталось установить забор. Работы по демонтажу и вывозу мусора на «Державинской» планируют завершить до апреля.



«Это станционный комплекс непосредственно. То есть перед зданием двухэтажным незавершенного строительства, который находился у нас в суде, и мы планируем его тоже к сносу, это один пешвыход, через дорогу пр.Гагарина, тоже еще выход. В районе скорой помощи – еще пешвыход. То есть на станции «Державинская» у нас будет 7 выходов, которые позволят беспрепятственное передвижение пассажиров метро на поверхность города», – поделилась планами директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» Наталья Линник.



Общая протяженность метрополитена в сторону Одесской, подчеркивают специалисты, - составляет 3,5 километра.



«Протяженность станционного комплекса - 650-700 метров. Это с учетом непосредственно платформы. Двух вестибюлей, вентсбоек, камер основной вентиляций и так же тяговой подстанции, сюда входят тупики. То есть это все входит в станционный комплекс. До 700 метров, согласно проектам. Станции строятся открытым способом. Тоннели между станциями «Державинская» и Одесская строятся закрытым способом при помощи механизированного горного щита. Тоннели между станциями «Державинская» и «Метростроителей» это тоннели открытого способа работы. Это выполняется водопонижение и строятся в котловане перегонные тоннели», – продолжила Наталья Линник.



После завершения подготовительных работ будет определен генподрядчик строительства. Для проведения международных торгов бенефециар «Харьковский метрополитен» готовит требования для будущего подрядчика. Проект по строительству метро Харьков воплощать в жизнь вместе с международными банками партнерами. Которые готовы предоставить для Харькова кредит в размере 320 миллионов евро.



