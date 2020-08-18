18.08.2020 17:11

Геннадий Кернес: Дом Недвижимости должен стать очередным стандартом городского сервиса (ФОТО)

В Харькове на Павловской площади завершается реконструкция здания городского бюро технической инвентаризации. Сооружению больше ста лет, к тому же оно является памятником архитектуры. Поэтому при реконструкции объекта задача была максимально сохранить внешний вид БТИ.



Фото: Василий Голосный

Реконструкцию этого объекта Харьков начал несколько лет назад. По оценкам архитекторов, этот городской проект по реконструкции оказался едва ли не одним из самых сложных в Харькове: из-за возраста здания и близости грунтовых вод. И за время работ по полному обновлению БТИ удалось не только возродить, сохранив историческую ценность, но и осовременить.

Общая площадь Дома недвижимости - 5000 квадратных метров. Сейчас все запланированные работы, как снаружи, так и внутри вышли на финишную прямую.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

«В Доме недвижимости будут размещены профильные исполнительные органы городской власти - Департаменты регистрации и территориального контроля, Харьковское бюро технической инвентаризации. Также мы открываем здесь новый Центр административных услуг, наряду со стандартным пакетом, его «фишкой» станет получение «мгновенной» (в течение 15 мин) услуги по регистрации / снятию с регистрации места жительства. Для посетителей построены два больших, современных фронт-офиса с удобными зонами ожидания, инклюзивный лифт и программы жестового языка для людей с особенными потребностями».

Всего в новом Доме недвижимости, отметил городской голова Геннадий Кернес, харьковчане будут получать более 100 различных услуг, связанных с недвижимостью. В частности, по регистрации жилья, проведению реконструкции, строительству, перепланировкам, проведению операций купли-продажи, обмена, дарения. Также здесь будут оказывать бесплатные консультации. Сейчас в помещениях, где будут принимать посетителей, устанавливают мебель, монтируют соответствующее оборудованием. Проводят завершающие работы в залах и на территории вокруг Дома недвижимости.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

«23 августа в Харькове откроется уникальный для Украины объект – Дом недвижимости. В нем жители города смогут получить все услуги, связанные с недвижимостью, комплексно и в одном месте, в историческом здании на Павловской площади. Дом Недвижимости должен стать очередным стандартом городского сервиса - доступного, прозрачного и быстрого! И, что тоже важно, ко Дню города мы завершим исторический ансамбль старинной Павловской площади и набережной. Любить Харьков – работать для людей».