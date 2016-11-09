Главная Новости Власть При реконструкции БТИ применяются уникальные проектные решения, - Игорь Терехов (ФОТО)
09.11.2016  15:00   

При реконструкции БТИ применяются уникальные проектные решения, - Игорь Терехов (ФОТО)

После реконструкции в здании будет располагаться еще один центр предоставления административных услуг, где можно будет получить весь комплекс услуг по регистрации недвижимости.


Фото: Василий Голосный

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. По его словам, в центре также будут работать все службы, которые занимаются выдачей разрешительных документов на строительство, реконструкцию и т.д.

«Процедура получения документов будет максимально быстрой и удобной. Мы заинтересованы в том, чтобы создать комфортные условия для инвесторов и харьковчан», - отметил Игорь Терехов.

Он подчеркнул, что БТИ ждет комплексная и сложная реконструкция. Здание с более чем столетней историей необходимо будет оснастить большим количеством техники, чтобы  подготовить к приему тысяч людей.  

«Мы не можем завершить этот проект даже через год. В здании проводится целый комплекс реабилитационных работ. Например, там близко проходят грунтовые воды, поэтому старый фундамент из красного кирпича, сена и глины взяли в оболочку, применив современные технологии. Заменили все старые деревянные перекрытия. При реконструкции применяются уникальные проектные решения, чтобы здание было современным, безопасным, но и сохранило свою культурную ценность», - отметил первый вице-мэр.

Напомним, на время реконструкции фронт-офис КП «Харьковское бюро технической инвентаризации» работает в Центре предоставления административных услуг Новобаварского района (Администрация Новобаварского района, ул. Полтавский Шлях, 11).

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Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, бти, харьков, реконструкция
 
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