09.11.2016 15:00

При реконструкции БТИ применяются уникальные проектные решения, - Игорь Терехов (ФОТО)

После реконструкции в здании будет располагаться еще один центр предоставления административных услуг, где можно будет получить весь комплекс услуг по регистрации недвижимости.



Фото: Василий Голосный

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. По его словам, в центре также будут работать все службы, которые занимаются выдачей разрешительных документов на строительство, реконструкцию и т.д.



«Процедура получения документов будет максимально быстрой и удобной. Мы заинтересованы в том, чтобы создать комфортные условия для инвесторов и харьковчан», - отметил Игорь Терехов.



Он подчеркнул, что БТИ ждет комплексная и сложная реконструкция. Здание с более чем столетней историей необходимо будет оснастить большим количеством техники, чтобы подготовить к приему тысяч людей.



«Мы не можем завершить этот проект даже через год. В здании проводится целый комплекс реабилитационных работ. Например, там близко проходят грунтовые воды, поэтому старый фундамент из красного кирпича, сена и глины взяли в оболочку, применив современные технологии. Заменили все старые деревянные перекрытия. При реконструкции применяются уникальные проектные решения, чтобы здание было современным, безопасным, но и сохранило свою культурную ценность», - отметил первый вице-мэр.



Напомним, на время реконструкции фронт-офис КП «Харьковское бюро технической инвентаризации» работает в Центре предоставления административных услуг Новобаварского района (Администрация Новобаварского района, ул. Полтавский Шлях, 11).