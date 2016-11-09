При реконструкции БТИ применяются уникальные проектные решения, - Игорь Терехов (ФОТО)

После реконструкции в здании будет располагаться еще один центр предоставления административных услуг, где можно будет получить весь комплекс услуг по регистрации недвижимости.
Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. По его словам, в центре также будут работать все службы, которые занимаются выдачей разрешительных документов на строительство, реконструкцию и т.д.
«Процедура получения документов будет максимально быстрой и удобной. Мы заинтересованы в том, чтобы создать комфортные условия для инвесторов и харьковчан», - отметил Игорь Терехов.
Он подчеркнул, что БТИ ждет комплексная и сложная реконструкция. Здание с более чем столетней историей необходимо будет оснастить большим количеством техники, чтобы подготовить к приему тысяч людей.
«Мы не можем завершить этот проект даже через год. В здании проводится целый комплекс реабилитационных работ. Например, там близко проходят грунтовые воды, поэтому старый фундамент из красного кирпича, сена и глины взяли в оболочку, применив современные технологии. Заменили все старые деревянные перекрытия. При реконструкции применяются уникальные проектные решения, чтобы здание было современным, безопасным, но и сохранило свою культурную ценность», - отметил первый вице-мэр.
Напомним, на время реконструкции фронт-офис КП «Харьковское бюро технической инвентаризации» работает в Центре предоставления административных услуг Новобаварского района (Администрация Новобаварского района, ул. Полтавский Шлях, 11).
Сегодняшний день может быть связан с понижением общего жизненного тонуса организма, вероятностью травм и обманов.
Утром небо в Харькове - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
влажность:
давление:
ветер: