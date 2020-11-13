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13.11.2020  10:24   

ФОТО: В центре Харькова проходит митинг против «карантина выходного дня» (РЕДПОСТ)

13 ноября под стенами Харьковской ОГА проходит митинг против карантинных ограничений и карантина выходного дня.


Фото: Василий Голосный

По информации правоохранителей, по состоянию на 10:30 собралось около 500 участников, но люди подтягиваются на митинг.

Напомним, Кабмин ввел карантин выходного дня. Начиная с 14 ноября по выходным будут работать только продуктовые магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, транспорт и автозаправки.

«Такой карантин окончательно добьет наш бизнес и оставит без работы и денег десятки тысяч семей. Мы призываем присоединиться всех представителей бизнеса, которые вместе с нами страдают от карантина выходного дня: работников сферы культуры, спорта, общественного питания, торговли, транспорта, салонов красоты и т.д.», – говорится в сообщении организаторов.

 

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Тэги:  акция, митинг, харьков, карантин, коронавирус. хога
 
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