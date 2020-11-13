ФОТО: В центре Харькова проходит митинг против «карантина выходного дня» (РЕДПОСТ)

13 ноября под стенами Харьковской ОГА проходит митинг против карантинных ограничений и карантина выходного дня.
По информации правоохранителей, по состоянию на 10:30 собралось около 500 участников, но люди подтягиваются на митинг.
Напомним, Кабмин ввел карантин выходного дня. Начиная с 14 ноября по выходным будут работать только продуктовые магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, транспорт и автозаправки.
«Такой карантин окончательно добьет наш бизнес и оставит без работы и денег десятки тысяч семей. Мы призываем присоединиться всех представителей бизнеса, которые вместе с нами страдают от карантина выходного дня: работников сферы культуры, спорта, общественного питания, торговли, транспорта, салонов красоты и т.д.», – говорится в сообщении организаторов.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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