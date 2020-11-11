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11.11.2020  15:13   

Кабмин ввел "карантин выходного дня" в Украине. Что это означает?

Кабинет министров принял решение ввести "карантин выходного дня" с 00:00 субботы 14 ноября.


Фото: Из открытых источников
Данное решение приняли на заседании правительства 11 ноября.
 
Согласно документу, на выходных запрещается работа развлекательных заведений (кино, музеи и т.д.), ресторанов, кафе, спортзалов, непродовольственных магазинов и торговых центров. Также нельзя будет проводить культурные и массовые мероприятия.
 
Таким образом, первым "карантинным уик-эндом" станет 14-15 ноября. Ограничения действуют с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Срок введения "карантина выходного дня" пока не согласован. Во правительстве говорят, что эти меры отменят после стабилизации ситуации с коронавирусом.
 
В то же время Денис Шмыгаль признал, что для бизнеса в ресторанной, развлекательной и культурной сферах новые ограничения "неприятны и болезненны". Поэтому Кабмин решил поддержать предпринимателей. Для этого внедрят специальные программы поддержки, среди которых:
 
компенсация части зарплат работникам в связи с простоем;
программа портфельных гарантий, которую запустят в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством);
внедрение механизма признания "карантина выходного дня" форс-мажорным обстоятельством, что сейчас обговаривается с Торгово-промышленной палатой;
продолжение реализации программы доступных кредитов "5-7-9%", которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. То есть речь идет о рефинансировании существующих займов фактически под 0%.
 
 
Тэги:  правительство, харьков, карантин выходного дня, кабмин, коронавирус
 
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