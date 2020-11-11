11.11.2020 15:13

Кабмин ввел "карантин выходного дня" в Украине. Что это означает?

Кабинет министров принял решение ввести "карантин выходного дня" с 00:00 субботы 14 ноября.



Фото: Из открытых источников

Данное решение приняли на заседании правительства 11 ноября.

Согласно документу, на выходных запрещается работа развлекательных заведений (кино, музеи и т.д.), ресторанов, кафе, спортзалов, непродовольственных магазинов и торговых центров. Также нельзя будет проводить культурные и массовые мероприятия.

Таким образом, первым "карантинным уик-эндом" станет 14-15 ноября. Ограничения действуют с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Срок введения "карантина выходного дня" пока не согласован. Во правительстве говорят, что эти меры отменят после стабилизации ситуации с коронавирусом.

В то же время Денис Шмыгаль признал, что для бизнеса в ресторанной, развлекательной и культурной сферах новые ограничения "неприятны и болезненны". Поэтому Кабмин решил поддержать предпринимателей. Для этого внедрят специальные программы поддержки, среди которых:

• компенсация части зарплат работникам в связи с простоем;

• программа портфельных гарантий, которую запустят в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством);

• внедрение механизма признания "карантина выходного дня" форс-мажорным обстоятельством, что сейчас обговаривается с Торгово-промышленной палатой;

• продолжение реализации программы доступных кредитов "5-7-9%", которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. То есть речь идет о рефинансировании существующих займов фактически под 0%.