Парки Харькова после ослабления карантина (ФОТО)

С 11 мая 2020 года в Украине началось постепенное ослабление карантинных ограничений, в частности, открыты для посещения парки, скверы, зоны отдыха.
Посетители парков имеют право:
– пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более 3 человек;
– использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением надлежащей социальной дистанции и правил, установленных администрацией.
Слово дня – самостоятельность, сегодня сложно действовать по чьей-то указке. Зато все, к чему лежит душа, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с выгодой.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Днем местами небольшой кратковременный дождь.
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