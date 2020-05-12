12.05.2020 17:49

Парки Харькова после ослабления карантина (ФОТО)

С 11 мая 2020 года в Украине началось постепенное ослабление карантинных ограничений, в частности, открыты для посещения парки, скверы, зоны отдыха.



Фото: Василий Голосный

Посетители парков имеют право:



– пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более 3 человек;



– использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением надлежащей социальной дистанции и правил, установленных администрацией.