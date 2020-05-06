06.05.2020 09:04

Карантин: как будут работать кафе и парки

Министерство здравоохранения Украины обнародовало требования к заведениям, которые начнут работу после ослабления карантина.



// РБК-Украина

Напомним, карантин в Украине продлен до 22 мая. При этом ослабление ограничений начнется уже с 11 мая.



Решением Минздрава вводятся следующие основные правила работы кафе, ресторанов и других заведений общественного питания с 11 мая:



– измерение температуры всех работников перед началом рабочего дня. Если температура окажется выше 37,2 — такого сотрудника обязаны не допускать к работе, как и людей с признаками респираторных заболеваний;

– обслуживание разрешается только на вынос по предварительным заказам и/или на летних площадках под открытым небом. В таком случае между столами должна быть дистанция 1,5 м, а за каждым из них может размещаться один или два человека;

– на входе необходимо разместить антисептики;

– администрация или персонал сами должны контролировать и обеспечивать условия для предотвращения очередей;

– меню должно располагаться рядом с местом выдачи заказов, давать меню клиентам нельзя;

– заказ должны выдавать только в одноразовой посуде и закрытой таре;

– сотрудники обязаны использовать средства индивидуальной защиты, а работодатель должен обеспечить их пятидневный запас и следить за выполнением этого правила;

– людей из группы риска необходимо временно отстранить от работы в общественном питании;

– Перед открытием, и далее каждые 2 часа помещение нужно обрабатывать моющими и дезинфицирующими средствами;

– место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.



Также с 11 мая украинцам разрешат посещать зоны отдыха и занятия спортом в парках при условии наличия там туалетов, а также жидкого мыла и антисептиков на входе. Запрет на проведение организационных мероприятий, а также работу аттракционов пока не снят.



Посетители парков имеют право:



– пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более 3 человек;

– использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением надлежащей социальной дистанции и правил, установленных администрацией.