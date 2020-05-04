04.05.2020 14:24

Общенациональный карантин продлят до 22 мая, но части бизнеса обещают послабления - Зеленский

Ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, но уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина



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Об этом шла речь на ежедневной селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, состоявшейся под председательством Президента Владимира Зеленского.

С 11 мая в Украине расширят список бизнеса, которому разрешено работать в условиях карантина. Соответствующее решение анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 мая во время внеочередного заседания Кабинета министров.

Кабинет Министров Украины готовит решение, которое поможет предпринимателям и потребителям подготовиться к безопасного выхода из карантина.

«Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей - самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей - мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе », - отметил Владимир Зеленский.

"Бизнесу нужно быть готовыми к открытию: закупить продукты, провести санэпидемиологические мероприятия, записать клиентов и пр. Сегодня мы готовы принять соответствующее решение, чтобы бизнес успел подготовить свои заведения", – сообщил премьер-министр.

Бизнесу разрешат работу только при соблюдении всех санитарных эпидемиологических норм, установленных на время карантина.

Какие облегчения запланированы:

открытие парков, скверов, зон отдыха;

возобновление работы парикмахерских, маникюрных и педикюрных салонов, салонов красоты;

открытие летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом; важное уточнение: разрешат работу только тем операторам, у которых зарегистрированы мощности;

разрешение работать навынос;

разрешение оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами;

открытие заведений бытового обслуживания населения;

открытие музеев и библиотек;

разрешение тренировок в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;

разрешение работы стоматологов;

разрешение деятельности аудиторов, адвокатов, нотариусов;

открытие сервисов бытовой техники.

"Все это будет принято. Постановление будет опубликовано. Небольшие магазины должны работать наравне с большими гипермаркетами", – говорит Шмыгаль.

Также премьер отметил, что до 11 мая магазинам было запрещено торговать в офлайне строительными материалами. По его словам, речь шла только о торговле медицинскими изделиями, средствами гигиены и связи.

Отдельно Денис Шмыгаль остановился на ответственности местной власти.

«Мы понимаем важность сотрудничества с местными властями, но не пренебрегайте правилами, которые действуют для всех. Нельзя принимать решения по выходу из карантина по собственной прихоти », - подчеркнул Премьер-министр.