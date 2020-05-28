28.05.2020 20:23

В Муниципальной галерее Харькова открылась первая посткарантинная выставка (ФОТО)

Выставка-коллаж художника, поэта Вагрича Бахчаняна «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью» открылась в Муниципальной галерее.



Фото: Василий Голосный

«Художественной акцией к юбилею легендарной дворовой выставки Галерея планировала участвовать в ежегодной Ночи музеев. Пандемия и вирус изменили наши планы, как и многое вокруг.

Теперь, выходя из двухмесячного карантина и корректируя выставочные планы, мы переводим нашу идею из акционной в полнометражную выставочную версию. Благо для этого есть исчерпывающий материал, художественный и документальный, - заархивированный объём ретроспективной выставки Вагрича Бахчаняна, которую Галерея проводила год назад в Музее современного искусства Одессы.

Кроме того, сюрр нашей нынешней жизни, в одночасье изменивший привычный уклад, абсурдность взаимоисключающих слухов, статей, информационных материалов более чем соответствуют искрометному пересмешничеству и острому, критическому взгляду Бахчаняна, «сатирического комментатора эпохи» на окружающую действительность.

А состоявшийся на исходе Оттепели в самом центре большого советского города акт гражданского и художественного бесстрашия, когда группа неформальной творческой молодежи ХАрькова устроила первую на территории СССР несанкционированную выставку, мотивировал нас привлечь к этому событию общественное внимание. Нелегальную выставку инициировал и провёл Вагрич Бахчанян в день своего 27-летия, 23 мая 1965 года, а также Владимир Мотрич, Эдуард Лимонов, Юрий Милославский, Владимир Григоров... И было это за 9 лет до знаменитой Бульдозерной.

Поэтому 23 мая 2020, в 82-й день рождения Вагрича Акоповича мы откроемся без «открытия»/ вернисажа и с соблюдением всех санитарных норм и мер предосторожностей» - сообщается в пресс-релизе Харьковской муниципальной галереи.



Биографическая справка:

Вагрич Бахчанян (23 мая 1938, Харьков, СССР — 12 ноября 2009, Нью-Йорк, США) — художник, поэт, автор афоризмов и каламбуров, ставших фольклором. С 1957 году посещал Харьковскую Студию декоративного искусства А. Щеглова. Работал художником-оформителем на заводах Харькова. В 1967 - 1974 годах сотрудник отдела юмора “Клуб «Двенадцать стульев» «Литературной газеты» (Москва). Получил премию Всемирного конкурса карикатуристов. В 1974 году эмигрировал в США. Участвовал во многих выставках в Европе и США. С конца 90-х годов его персональные выставки проходят на постсоветстком пространстве (Россия, Армения, Украина). Опубликованы его книги: «Демарш энтузиастов» (1985; с Сергеем Довлатовым); «Синьяк под глазом: пуантель-авивская поэма» (1986); «Ни дня без строчки (годовой отчет)» (1986); «Мух уйма: художества» (2003); «Не хлебом единым. Меню-коллаж» (2008) и др.



В связи с карантином посетителей галереи просят придерживаться следующих правил:

в помещениях галереи могут находиться НЕ более 6 посетителей одновременно

соблюдение физической дистанции 2 метра

обязательное использование маски



Галерея работает с 11.00 до 19.00 по адресу ул. Чернышевская, 15, Харьков.