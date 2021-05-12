"Велодень-2021" в Харькове пройдет 23 мая

Традиционный харьковский "Велодень" состоится в центре города 23 мая. В этом году в нем примут участие спортсмены-олимпийцы.
Главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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