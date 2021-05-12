12.05.2021 20:19

"Велодень-2021" в Харькове пройдет 23 мая

Традиционный харьковский "Велодень" состоится в центре города 23 мая. В этом году в нем примут участие спортсмены-олимпийцы.



//sportevents.kharkiv.ua

В рамках мероприятия запланированы флешмоб, велопарад и конкурсы. В этом году на "Велодне" будет преобладать олимпийская тематика, а в самом мероприятии примут участие харьковские олимпийцы.

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В 10:00 на площади Свободы начнется традиционный флешмоб участников, а в 11:00 от памятника казаку Харько стартует велопробег по обновленному маршруту: пл. Свободы - ул. Науки - ул. Деревянко (разворот) - ул. Науки - пл. Свободы. Протяженность маршрута - 9 км.

Все желающие смогут принять участие в розыгрыше призов, для детей будут работать игровые площадки и велозона. Также среди участников велопарада пройдет конкурс на самую яркую защитную маску.

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Справка: "Велодень" - это масштабный социально-спортивный проект, который проходит в Харькове с 2006 года. Он популяризирует здоровый образ жизни и пропагандирует безопасность и взаимоуважение ко всем участникам дорожного движения.