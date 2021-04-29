29.04.2021 17:32

Велоспорт. Триумф харьковчанки в Италии и Турции

Золотой дубль Ирины Поповой и рейтинговый успех Александра Коняева и Егора Волкова.

В Турции состоялись очередные две рейтинговые гонки в олимпийском кросс-кантри. В Италии - гонка второй категории "MTB Ca'neva Trophy".

23 апреля в женском заезде в Турции победу одержала харьковчанка Ирина Попова. Ближайшую соперницу, россиянку Веру Медведеву, она опередила на финише почти на две минуты и заработала 30 рейтинговых очков. Всего на старт вышло 8 велосипедисток из 5 стран.

В мужском кросс-кантри Александр Коняев занял второе итоговое место. Победителю гонки Ивану Филатову из России харьковчанин уступил полминуты и получил 20 зачетных баллов. Всего за награды сражались 16 участников из 8 стран.

Среди юниоров еще один харьковский велогонщик Егор Волков стал шестым (+ 10 очков).

Также подопечные ЗТУ Романа Коробова приняли участие в гонке первой категории. Она состоялась 27 апреля. И вновь среди женщин равной не оказалось Ирине Поповой. Ставшая второй россиянка Александра Ушакова, отстала на 59 секунд. Всего в заезде выступили 9 спортсменок из 5 стран. Ну, а Поповой победа в этой гонке принесла 60 зачетных баллов.

У мужчин Александр Коняев снова добыл серебряную награду (+ 40 рейтинговых очков). На этот раз он уступил на финише всего 3 секунды своему партнеру по украинской сборной Дмитрию Титаренко из Хмельницкого. Всего за награды сражались 23 спортсмена из 10 стран.

Егор Волков вновь стал шестым в юниорской категории.

25 апреля в Италии состоялась гонка второй категории по тому же олимпийскому кросс-кантри "MTB Ca'neva Trophy". Среди юниорок на "бронзу" тут выступила харьковчанка Мария Сухопалова. Она пропустила вперед лишь двух местных спортсменок, проиграв им три с половиной и полторы минуты соответственно. Всего в заезде участвовали 34 велосипедистки из 8 стран. Третья итоговая позиция принесла ученице Сергея Трофимова 16 зачетных очков.