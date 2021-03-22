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22.03.2021  14:57   

Футбол. В Харькове прошел всеукраинский любительский турнир

Финальная игра зимнего турнира «Первая столица» среди любительских команд Украины прошла в Харькове, на профессиональном поле спортивной базы бывшего клуба «Металлист».

Соревнования проходили с 24 февраля по 21 марта, в них приняли участие восемь команд из пяти регионов Украины. Бронзовыми призерами турнира стали футболисты из Сум, второе место заняла команда из Полтавы, а кубок «Первая столица» со счетом 2:1 завоевала команда ФК «Волчанск». Победители зимнего турнира получили медали и грамоты Харьковского городского совета.
 
Футболистов поздравил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. По его словам, футбол - самый распространенный и любимый вид спорта в Харькове, поэтому городская власть, предприниматели и меценаты уделяют большое внимание возрождению большого футбола в городе. Он отметил, что любительский турнир, который проводится под патронатом Харьковского городского совета, имеет цель - выявить лучших спортсменов и сформировать основу для развития этого вида спорта.
 
«Мы наблюдаем финал турнира. Настроение - отличное. Будем надеяться, что именно из любителей вырастут профессиональные футболисты. Мы возродим футбол в Харькове, и наша команда будет в топ-3. Такую мы поставили задачу», - сказал Игорь Терехов.
 
Как сообщил исполнительный директор Харьковской федерации футбола Александр Тюрин, зимний турнир - подготовительный. 30 марта стартует чемпионат Украины среди любительских команд, в котором примут участие лучшие команды турнира «Первая столица».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  футбол, турнир, харьков, украина, металлист
 
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