22.03.2021 14:57

Футбол. В Харькове прошел всеукраинский любительский турнир

Финальная игра зимнего турнира «Первая столица» среди любительских команд Украины прошла в Харькове, на профессиональном поле спортивной базы бывшего клуба «Металлист».

Соревнования проходили с 24 февраля по 21 марта, в них приняли участие восемь команд из пяти регионов Украины. Бронзовыми призерами турнира стали футболисты из Сум, второе место заняла команда из Полтавы, а кубок «Первая столица» со счетом 2:1 завоевала команда ФК «Волчанск». Победители зимнего турнира получили медали и грамоты Харьковского городского совета.

Футболистов поздравил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. По его словам, футбол - самый распространенный и любимый вид спорта в Харькове, поэтому городская власть, предприниматели и меценаты уделяют большое внимание возрождению большого футбола в городе. Он отметил, что любительский турнир, который проводится под патронатом Харьковского городского совета, имеет цель - выявить лучших спортсменов и сформировать основу для развития этого вида спорта.

«Мы наблюдаем финал турнира. Настроение - отличное. Будем надеяться, что именно из любителей вырастут профессиональные футболисты. Мы возродим футбол в Харькове, и наша команда будет в топ-3. Такую мы поставили задачу», - сказал Игорь Терехов.

Как сообщил исполнительный директор Харьковской федерации футбола Александр Тюрин, зимний турнир - подготовительный. 30 марта стартует чемпионат Украины среди любительских команд, в котором примут участие лучшие команды турнира «Первая столица».