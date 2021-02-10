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10.02.2021  16:19   

Баскетбол. Фиаско харьковчан на старте бабла (ВИДЕО)

"Харьковские Соколы" уступили БК "Тернополь".

Харьковчане сыграли свой первым матч в рамках киевского бабла (групповой тур для нескольких команд) - третьего круга регулярного чемпионата Суперлиги командой Первой лиги. Они проиграли баскетболистам из "Тернополя" со счетом 102:47.
 
Напомним, решение участвовать в бабле руководство клуба приняло из-за а серьезных кадровых потерь, травм и болезней.
 

 

Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков, спорт, тернополь
 
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