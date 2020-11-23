23.11.2020 17:54

Баскетбол. Выездная неудача Харьковских Соколов (Харьков спортивный)

Первостоличные баскетболисты не дожали БК Николаев.



//sportevents.kharkiv.ua

Поединок состоялся в Николаеве.

Начало первой четверти было за николаевцами.

Тон задали Конате и Омоэра. "Соколы" были все время в роли догоняющих, у которых главным добытчиком очков были легионеры Денди и Граф.

Во второй четверти харьковчане постоянно отставали от соперников на 5-9 очков.

В концовке периода в борьбе получил травму Мусиенко, которого скорая помощь увезла в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

А на большой перерыв соперники отправились при счете 44:38.

Третья четверть прошла в такой же равной борьбе.

Догнать баскетболистов из Николаева оказалось для харьковчан непростой задачей, но подопечные Олега Манойленко таки сократили отставание до -2.

Последние несколько минут матча стали рещающими: "Соколы" так и не смогли догнать и перегнать соперников.

Итог поединка - 81:73 в пользу "Николаева".