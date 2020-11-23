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23.11.2020  17:54   

Баскетбол. Выездная неудача Харьковских Соколов (Харьков спортивный)

Первостоличные баскетболисты не дожали БК Николаев.


//sportevents.kharkiv.ua
Поединок состоялся в Николаеве.
 
Начало первой четверти было за николаевцами.
 
Тон задали Конате и Омоэра. "Соколы" были все время в роли догоняющих, у которых главным добытчиком очков были легионеры Денди и Граф.
 
Во второй четверти харьковчане постоянно отставали от соперников на 5-9 очков.
 
В концовке периода в борьбе получил травму Мусиенко, которого скорая помощь увезла в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
 
А на большой перерыв соперники отправились при счете 44:38.
 
Третья четверть прошла в такой же равной борьбе.
 
Догнать баскетболистов из Николаева оказалось для харьковчан непростой задачей, но подопечные Олега Манойленко таки сократили отставание до -2.
 
Последние несколько минут матча стали рещающими: "Соколы" так и не смогли догнать и перегнать соперников.
 
Итог поединка - 81:73 в пользу "Николаева".
 
 
Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков, николаев
 
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