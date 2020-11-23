23.11.2020 17:54
Баскетбол. Выездная неудача Харьковских Соколов (Харьков спортивный)
Первостоличные баскетболисты не дожали БК Николаев.
//sportevents.kharkiv.ua
Поединок состоялся в Николаеве.
Начало первой четверти было за николаевцами.
Тон задали Конате и Омоэра. "Соколы" были все время в роли догоняющих, у которых главным добытчиком очков были легионеры Денди и Граф.
Во второй четверти харьковчане постоянно отставали от соперников на 5-9 очков.
В концовке периода в борьбе получил травму Мусиенко, которого скорая помощь увезла в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
А на большой перерыв соперники отправились при счете 44:38.
Третья четверть прошла в такой же равной борьбе.
Догнать баскетболистов из Николаева оказалось для харьковчан непростой задачей, но подопечные Олега Манойленко таки сократили отставание до -2.
Последние несколько минут матча стали рещающими: "Соколы" так и не смогли догнать и перегнать соперников.
Итог поединка - 81:73 в пользу "Николаева".