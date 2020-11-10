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10.11.2020  19:46   

Футбол: Минимальный. но важный триумф Металлиста 1925 (Сайт ФК Металлист 1925)

Желто-синие обыграли Прикарпатье.


//metalist1925.com
Харьковский "Металлист 1925" в рамках 12-го тура чемпионата Украины принимал "Прикарпатье" из Ивано-Франковска.
 
Матч закончился в пользу хозяев поля 1:0.
 
Единственный гол на 4-й минуте матча в ворота соперника забил бразильский полузащитник "Металлиста 1925" Дерек. У харьковчан был шанс удвоить и даже утроить счет, однако фортуна в этот раз не была благосклонна к футболистам.
 
Напомним, оба соперника в последних трех турах сумели набрать лишь по одному очку. Иванофранковцы дома разошлись миром с "Кристаллом" (1:1), а харьковчане в гостях сыграли нулевую ничью с "Вересом". Всего 9 мячей в одиннадцати матчах этого сезона забил "Металлист 1925". Меньше - только в "Прикарпатье" - 7 голов.
 
В послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов отметил важность этой победы: 
 
 - Взяли важные три очка, Которые нам были очень нужны.  Теперь готовимся к следующему матчу.  По игре сегодня: хороший первый тайм в исполнении нашей команды, мы правильно играли, была правильная организация, создали несколько неплохих моментов, могли забить еще ... Второй тайм в нашем выполнены - действовали несмотря на счет, хотя я их об этом не просили.  Я хочу, чтоб команда атаковала, чтоб, когда забивает первый мяч, шла в атаку, развивал свой успех и забивала второй, третий мяч.  Но при этом, отмечу, что во второй половине игры мы имели больше моментов, чем в первой.

Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, спорт, победа, прикарпатье
 
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