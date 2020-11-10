10.11.2020 19:46

Футбол: Минимальный. но важный триумф Металлиста 1925 (Сайт ФК Металлист 1925)

Желто-синие обыграли Прикарпатье.



//metalist1925.com

Харьковский "Металлист 1925" в рамках 12-го тура чемпионата Украины принимал "Прикарпатье" из Ивано-Франковска.

Матч закончился в пользу хозяев поля 1:0.

Единственный гол на 4-й минуте матча в ворота соперника забил бразильский полузащитник "Металлиста 1925" Дерек. У харьковчан был шанс удвоить и даже утроить счет, однако фортуна в этот раз не была благосклонна к футболистам.

Напомним, оба соперника в последних трех турах сумели набрать лишь по одному очку. Иванофранковцы дома разошлись миром с "Кристаллом" (1:1), а харьковчане в гостях сыграли нулевую ничью с "Вересом". Всего 9 мячей в одиннадцати матчах этого сезона забил "Металлист 1925". Меньше - только в "Прикарпатье" - 7 голов.