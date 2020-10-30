ВИДЕО: Знаменитый защитник Папа Гуйе забил дебютный гол за «Металл» (ТРИБУНА)

36-летний защитник Папа Гуйе дебютировал за «Металл» в выездном матче 9-го тура второй лиги против «Балкан».
Сенегалец открыл счет на 26-й минуте. Это его дебютный гол за харьковский клуб.
Гуйе подписал контракт с «Металлом» 12 октября.
Это первый гол игрока с 2014 года.
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