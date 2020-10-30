Главная Новости Спорт ВИДЕО: Знаменитый защитник Папа Гуйе забил дебютный гол за «Металл» (ТРИБУНА)
30.10.2020  16:52   

ВИДЕО: Знаменитый защитник Папа Гуйе забил дебютный гол за «Металл» (ТРИБУНА)

36-летний защитник Папа Гуйе дебютировал за «Металл» в выездном матче 9-го тура второй лиги против «Балкан».


://ua.tribuna.com/football

Сенегалец открыл счет на 26-й минуте. Это его дебютный гол за харьковский клуб. 

Гуйе подписал контракт с «Металлом» 12 октября. 

Это первый гол игрока с 2014 года. 

Источник:   ua.tribuna.com
 Тэги:  металл, харьков, стадион, команда, матч
 
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