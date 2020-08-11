11.08.2020 16:52

Чемпионат Харьковской области. 8-й тур. Голевая феерия в Березовке

Очередной тур чемпионата Харьковской по футболу прошел при полном доминировании хозяев - четыре победы из пяти.



Фото - fcud-hnuvs.com.ua

Одной среди этих команд-победителей стал харьковский "Авангард", который дома в голевой "перестрелке" одолел ФК "Первомайский" (5: 3). 8 августа прошел предпоследний, восьмой, тур первого круга чемпионата Харьковской области по футболу среди любителей в Высшей лиге.

Лидер первенства харьковский "Универ-Динамо" без особого труда взял свои очередные три очка.

Подопечные Сергея Сизихина в родных стенах принимали предпоследнюю команду турнира, Солоницевский "Энергетик" из Дергачевского района. Хозяева открыли счет в середине первого тайма, однако в начале второй половины игры гости сумели отыграться - 1: 1. Харьковчане не собирались терять очки в этом матче. В оставшееся время динамовцы трижды расписались в воротах соперника, получив итоговую победу 4: 1. Ближайшими преследователями подопечных Сергея Сизихина были харьковский "Авангард" и валковский "Маяк", которые делили второе место.

Команда из областного центра в поселке Березовка Песочинского ОТГ, где проводит домашние матчи в текущем первенстве, принимала ФК "Первомайский".

Зрителям, собравшимся на стадионе "Автомобилист", скучать не пришлось, ведь футболисты подарили им настоящую голевую феерию - в общей сложности было забито восемь мячей. Первый тайм полностью остался за харьковчанами, которые ушли на перерыв, ведя в счете 4: 1. Во втором тайме первомайцы приблизились к сопернику на расстояние одного гола, впрочем сравнять счет не смогли. Более того, в компенсированное арбитром время "Авангард" провел еще один мяч и праздновал победу 5: 3.

Главный тренер "Авангарда" Роман Мельник сказал, что на матч с "Первомайским" его ребята вышли с серьезным настроем и желанием реабилитироваться за потерянные в прошлом туре против "Лозовой-Панютино" очки. - Ребята показали хороший футбол, полностью выполнив тренерскую установку, - подчеркивает Роман Мельник. - Во втором тайме при счете 4: 1 я выпустил молодых футболистов, в том числе юного 16-летнего вратаря Игоря Потимкова, для которого эта игра была дебютной на областном уровне. От него ушла неуверенность, из-за чего мы пропустили два мяча, и счет стал 4: 3. Однако я не боялся, что можем упустить победу, поскольку ребята пытались играть в тот футбол, который мы требуем, и это привело к пятого гола и итоговой победы. Пять мячей командой-госпадоркою было забито и в матче ФК "Богодухов" - "Маяк".

Валковчане приехали на эту игру в статусе третьей команды первенства, но неожиданно встретили разгром - 5: 1. Знаковым в этой встрече был четвертый мяч Богодуховке, который забил Вадим Абеленцев. Голевую передачу отдал вратарь хозяев Никита Черных, что является произвольно редким явлением в футболе. В разговоре с "СК" представитель "Маяка" Александр Харченко назвал причины такого крупного поражения. - Это был просто не наш день. Мы допустили грубые ошибки в обороне и не смогли реализовать свои моменты. Плюс в этом матче не играли Александр Кучер и Евгений Красников, тоже, разумеется, сыграло немалую роль, - объясняет Александр Харченко. - Перипетии на поле никак не соответствуют счета, игра была равной. Мы создали немало моментов, но нам не везло, а в них залетало все, что летело в ворота.

Интересным получилось противостояние между ФК "Змиев" и "Лозовой-Панютина".

Команды решили не откладывать забитые мячи надолго. Уже на 3-й минуте гости вышли вперед, но за три минуты хозяева восстановили паритет, реализовав пенальти. В середине первого тайма змиевчане повели в счете, а на старте второй сорокапятиминутки команда-лидер удвоила свое преимущество. За 16 минут до конца поединка гости отыграли один мяч, впрочем на большее их не хватило. 3: 2 - змиевчане получают волевую победу, благодаря которой поднимаются на 3 место.

В восьмом туре единственным коллективом, который не смог выиграть дома, был первомайский "Квадро". Он сыграл вничью с последней командой первенства, харьковской "Ареной" - 1: 1. Для харьковчан этот зачетный балл стал первым добытым в этом сезоне.

Таким образом, после восьми туров и дальше возглавляет Высшую лигу харьковский "Универ-Динамо", набравший 21 зачетный балл. На второй строчке идет "Авангард" с 16 очками. В спину им дышит "Змиев", у которого на пункт меньше.