27.07.2020 16:43

Футбол. Определился главный тренер Металла

Наставником нового харьковского футбольного клуба станет Александр Кучер.



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Стало известно, что играющим главным тренером харьковского «Металла» станет Александр Кучер.

Напомним, что новый клуб Металл намерен играть во Второй лиге.

В его тренерский штаб войдут Юрий Ушмаев, Александр Призетко и Андрей Дикань.

В составе «Металла» будут играть немало воспитанников харьковского футбола — как с опытом выступлений за «Металлист», так и выходцев из дубля.

Помимо Кучера, на поле команду будут представлять защитник Александр Жданов и бывший полузащитник молодежной сборной Украины Сергей Пилипчук.

В начале июля сообщалось , что новосозданный «Металл» собирается выступать во Второй лиге.

Матчи клуб планирует проводить в Змиеве Харьковской области.

Конечным бенефициаром нового клуба значится бывший спортивный директор «Металлиста» и действующий вице-президент «Динамо» Евгений Красников.