27.07.2020 16:43
Футбол. Определился главный тренер Металла
Наставником нового харьковского футбольного клуба станет Александр Кучер.
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Стало известно, что играющим главным тренером харьковского «Металла» станет Александр Кучер.
Напомним, что новый клуб Металл намерен играть во Второй лиге.
В его тренерский штаб войдут Юрий Ушмаев, Александр Призетко и Андрей Дикань.
В составе «Металла» будут играть немало воспитанников харьковского футбола — как с опытом выступлений за «Металлист», так и выходцев из дубля.
Помимо Кучера, на поле команду будут представлять защитник Александр Жданов и бывший полузащитник молодежной сборной Украины Сергей Пилипчук.
В начале июля сообщалось
, что новосозданный «Металл» собирается выступать во Второй лиге.
Матчи клуб планирует проводить в Змиеве Харьковской области.
Конечным бенефициаром нового клуба значится бывший спортивный директор «Металлиста» и действующий вице-президент «Динамо» Евгений Красников.