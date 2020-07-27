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27.07.2020  16:43   

Футбол. Определился главный тренер Металла

Наставником нового харьковского футбольного клуба станет Александр Кучер.


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Стало известно, что  играющим главным тренером харьковского «Металла» станет Александр Кучер.
 
Напомним, что новый клуб Металл намерен играть во Второй лиге.
 
В его тренерский штаб войдут Юрий Ушмаев, Александр Призетко и Андрей Дикань.
 
В составе «Металла» будут играть немало воспитанников харьковского футбола — как с опытом выступлений за «Металлист», так и выходцев из дубля.
 
Помимо Кучера, на поле команду будут представлять защитник Александр Жданов и бывший полузащитник молодежной сборной Украины Сергей Пилипчук.
 
В начале июля сообщалось, что новосозданный «Металл» собирается выступать во Второй лиге.
 
Матчи клуб планирует проводить в Змиеве Харьковской области.
 
Конечным бенефициаром нового клуба значится бывший спортивный директор «Металлиста» и действующий вице-президент «Динамо» Евгений Красников.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, металл, харьков, спорт, тренер, кучер
 
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