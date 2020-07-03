Стало известно, кто конечный бенефициар нового Металла

Новосозданный харьковский клуб в следующем сезоне стартует во Второй лиге.
Стало известно, кому принадлежит «Металл» - новый клуб, созданный в Харькове, который связывают с возрождением «Металлиста». Конечным бенефициаром клуба является экс-спортивный директор «Металлиста», а ныне вице-президент «Динамо» Евгений Красников.
С нового сезона харьковчане планируют заявиться во Вторую лигу. Это будет первым шагом по возрождению нового «Металлиста».
Пока «Металл» будет пробиваться сквозь Вторую и Первую лиги в элиту, руководство попробует получить право собственности на бренд легендарного харьковского клуба и вернуть историческое название харьковский «Металлист».
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