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03.07.2020  16:41   

Стало известно, кто конечный бенефициар нового Металла

Новосозданный харьковский клуб в следующем сезоне стартует во Второй лиге.


://sport.ua

Стало известно, кому принадлежит «Металл» - новый клуб, созданный в Харькове, который связывают с возрождением «Металлиста». Конечным бенефициаром клуба является экс-спортивный директор «Металлиста», а ныне вице-президент «Динамо» Евгений Красников.

С нового сезона харьковчане планируют заявиться во Вторую лигу. Это будет первым шагом по возрождению нового «Металлиста».

Пока «Металл» будет пробиваться сквозь Вторую и Первую лиги в элиту, руководство попробует получить право собственности на бренд легендарного харьковского клуба и вернуть историческое название харьковский «Металлист».

Источник:   ://sport.ua
 Тэги:  футбол, харьков, металлист, клуб, лига, элита
 
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