05.05.2020 19:19

Открыта регистрация на осенний марафон в Харькове

Мероприятие состоится 4 октября 2020 года.



//portal.city.kharkov.ua

Открыта регистрация на Avantazh Kharkiv International marathon

Если вы уже зарегистрированы, вам не надо ничего заполнять — все регистрации автоматически переносятся на новую дату — 4 октября 2020 года.