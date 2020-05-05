Открыта регистрация на осенний марафон в Харькове

Мероприятие состоится 4 октября 2020 года.
В этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза, слабый туман. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
влажность:
давление:
ветер: