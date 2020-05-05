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05.05.2020  19:19   

Открыта регистрация на осенний марафон в Харькове

Мероприятие состоится 4 октября 2020 года.


//portal.city.kharkov.ua
Открыта регистрация на Avantazh Kharkiv International marathon
 
Если вы уже зарегистрированы, вам не надо ничего заполнять — все регистрации автоматически переносятся на новую дату — 4 октября 2020 года.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  марафон, карантин, харьков, регистрация, спорт, бег
 
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